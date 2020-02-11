Лыжники в трусах и оружие: в России устроили дикую акцию в честь 75-летия победы, фото и видео

В российском городе Красноярск в честь 75-летия победы над нацистской Германией местные власти устроили массовый лыжный забег в "ретро-костюмах".

Об этом сообщает издание Newslab.ru.

В гонке участвовали в том числе представители власти, "первые лица города и края". Глава Красноярска Сергей Еремин пришел на забег в форме офицера. Всего в забеге приняли участие 2,5 тысячи человек.

Кроме собственно забега, на месте устроили также выставку оружия времен Второй мировой войны, с которым активно фотографировались дети.

Однако некоторые костюмы участников "военно-патриотического мероприятия" вызвали недоумение – одна из участниц выехала на старт без штанов.

В сети некоторые резко негативно восприняли проведение памятных мероприятий, посвященных войне, в таком формате.

Как ранее сообщал "Апостроф", в России в одном из детских садов вывесили плакаты, на которых маленькие дети сфотографированы в форме и антураже времен Второй мировой войны.