RU  UA  EN

вторник, 11 февраля
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.29
Меню
Мир

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

Новости

11 февраля

23:23
На Донбассе загадочно погиб россиянин, воевавший за боевиков ДНР: фото
22:54
В Украине объявили в розыск мужчину, зверски убившего двухлетнего ребенка: фото
22:49
Пассажиры спаслись чудом: в Днепре таксист умер прямо за рулем мчавшегося авто, видео
21:47
В Киеве авто на скорости влетело в столб и превратилось в груду металлолома, фото
21:12
Samsung презентует ряд новых смартфонов и "умную" колонку: видео
20:57
Не смогли поставить диагноз: под Харьковом разгорелся скандал из-за смерти школьника
20:57
СБУ предотвратила вывоз в Россию комплектующих к военной технике: детали операции и фото
20:55
Бросили в мешке умирать на льду: в Киеве устроили страшную расправу над собакой, видео
20:02
Одолевшая анорексию победительница "Супермоделей по-украински" удивляет новой внешностью (фото) Lime
19:59
Пережила лагеря и пытки: стало известно о смерти легендарной связной УПА
19:36
"Работают" за спинами детей: воины ВСУ рассказали о подлых выходках боевиков на Донбассе, видео
19:03
Как укрепить волосы без химии: 4 простых маски для роста и питания Lime
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Лыжники в трусах и оружие: в России устроили дикую акцию в честь 75-летия победы, фото и видео

вторник, 11 февраля 2020, 23:28
переглянути новину українською

В российском городе Красноярск в честь 75-летия победы над нацистской Германией местные власти устроили массовый лыжный забег в "ретро-костюмах".

Об этом сообщает издание Newslab.ru.

В гонке участвовали в том числе представители власти, "первые лица города и края". Глава Красноярска Сергей Еремин пришел на забег в форме офицера. Всего в забеге приняли участие 2,5 тысячи человек.

Кроме собственно забега, на месте устроили также выставку оружия времен Второй мировой войны, с которым активно фотографировались дети.

Однако некоторые костюмы участников "военно-патриотического мероприятия" вызвали недоумение – одна из участниц выехала на старт без штанов.

В сети некоторые резко негативно восприняли проведение памятных мероприятий, посвященных войне, в таком формате.

Как ранее сообщал "Апостроф", в России в одном из детских садов вывесили плакаты, на которых маленькие дети сфотографированы в форме и антураже времен Второй мировой войны.

загрузка...

Фотовзгляд

Все галереи
Бой за Киев. Яркие фото реконструкции Январского восстания
загрузка...

Новости партнеров

Читайте также

Путин поставил Козака, чтобы он закончил присоединение Украины - Андрей Пионтковский

Путин идет по пути Сталина: как в России происходит трансфер власти

Путин проводит кардинальные изменения в России: что произошло

Майдан в "карманной республике" Путина: почему Кремль слил своего "президента"

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 - 2020 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. AD, Новости компаний – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: