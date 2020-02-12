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Задержание "знаменитого" боевика ДНР в России: стало известно о странном решении силовиков

среда, 12 февраля 2020, 21:52
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11 февраля в России задержали и на следующий день отпустили Бенесса Айо по прозвищу "Черный Ленин", которого в Латвии обвиняют в участии в войне на Донбассе на стороне боевиков.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на "Эхо Севера".

Айо задержали, когда он возвращался из Архангельской области, где выступал на митинге против строительства мусорного полигона.

12 февраля прокуратура Латвии обратилась к российским правоохранителям с ходатайством выдать Бенесса Айо. Там его подозревают в участии в российско-украинской войне на Донбассе на стороне пророссийских оккупантов.

Напомним, что служба безопасности Украины уже задерживала латыша 2 апреля 2014 года. Он активно поддерживал организацию так называемого "референдума" в Донецке. В феврале 2015 года его объявили в розыск.

Как информировал "Апостроф" ранее, боевик так называемой "ДНР" Бенесс Айо по кличке "Черный Ленин" насмешил сеть своим заявлением по поводу решения президента России Владимира Путина выдавать российское гражданство жителям оккупированного Донбасса.

Также боевик отличился "пламенной" речью об украинских "фашистах", бандеровцах и олигархах.

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