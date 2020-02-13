В России медики "скорой" выбросили пациента, который не мог ходить, прямо в снег: видео

В российском городе Каменске-Уральском сотрудники скорой помощи оставили парализованного мужчину возле приемного покоя больницы, дальше ему пришлось ползти по снегу.

Видео шокирующего случая опубликовано в Telegram-канале Life Shot

Как сообщил каналу источник в экстренных службах, пациента забрали на скорой, привезли сначала в одну больницу, затем в другую, а потом выбросили из машины на землю и уехали. У больного было защемление нервных окончаний, он не мог пошевелить ногами. Чтобы добраться до больницы он просто полз по снегу.





В конце-концов больной позвонил родным, которые вызвали ему такси. Водитель помог ему забраться в салон и отвёз домой.

Как сообщал "Апостроф", житель российского города Уфа, который прилетел из Китая, якобы вызвал переполох в местной больнице, а врачи там отказались брать у него анализы.