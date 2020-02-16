В России мужчина сбросил женщину в реку, но погиб сам: детали ЧП и видео момента

В Санкт-Петербурге мужчина погиб, спасая из воды женщину, которую сам же и бросил в реку.

Об этом сообщается в Telegram-канале "Mash на Мойке".

"Примерно в 01:30 ночи около дома 96 гражданин Узбекистана 63 лет, вероятно, поссорился с 48-летней дамой и перебросил ее через ограждение в воду", - говорится в сообщении.

Поняв, что сотворил, он попытался вытащить ее с помощью всего, что было под рукой, а потом сам прыгнул в реку.

"Получилось, но сил не хватило: женщину отправили с переохлаждением в Мариинскую больницу, сам спасатель утонул - его тело нашли примерно через час", - добавили в Telegram-канале.

Отметим, что камеры наблюдения зафиксировали момент, где мужчина бросает свою спутницу в Фонтанку. На видео видно, что мужчина и женщина были настолько сильно пьяны, что не особо понимали суть происходящего.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Австралии в результате несчастного случая погиб создатель саундтрека к сериалу "Бригада" Андрей Иванов.

Также в воскресенье, 16 февраля, неизвестный напал на прихожан храма в центре Москвы, в результате чего несколько человек получили ранения.