RU  UA  EN

воскресенье, 16 февраля
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.29
Меню
Мир

Лига Европы 2019/20: все новости, результаты, видео

Новости

16 февраля

13:07
Появились имена и фото рыбаков, которых Россия захватила в Азовском море
13:04
Под Львовом водитель под наркотиками снес компанию молодежи: жуткие детали ДТП и фото
13:02
Будет мокро и тепло: синоптики шокировали погодой до конца зимы
12:05
Бросали оружие и убегали: экс-главарь ДНР рассказал, как боевики опозорились перед ВСУ
12:04
HBO снимет новых "Друзей" с теми же актерами - как сегодня выглядят Фиби, Чендлер и другие герои Lime
11:58
Схватил за лицо и попытался закрыть рот: в Киеве совершили дерзкое нападение на журналистку
11:25
Это зомбилэнд! Сеть потрясло видео дикой акции на оккупированном Донбассе
10:53
Унесло в океан и бросило об скалы: создатель саундтрека к известному сериалу погиб страшной смертью
10:27
Российские комики жестко высмеяли Медведева и его преемника: появилось видео
09:56
Украинским водителям готовят серьезные неприятности: кто попадет под "удар"
08:47
В марте ударит похолодание: синоптик рассказал, когда ждать настоящей весны в Украине
08:30
В Чернобыльской зоне посреди зимы началась весна: удивительные фото
Все новости

В России мужчина сбросил женщину в реку, но погиб сам: детали ЧП и видео момента

воскресенье, 16 февраля 2020, 12:31
переглянути новину українською

В Санкт-Петербурге мужчина погиб, спасая из воды женщину, которую сам же и бросил в реку.

Об этом сообщается в Telegram-канале "Mash на Мойке".

"Примерно в 01:30 ночи около дома 96 гражданин Узбекистана 63 лет, вероятно, поссорился с 48-летней дамой и перебросил ее через ограждение в воду", - говорится в сообщении.

Поняв, что сотворил, он попытался вытащить ее с помощью всего, что было под рукой, а потом сам прыгнул в реку.

"Получилось, но сил не хватило: женщину отправили с переохлаждением в Мариинскую больницу, сам спасатель утонул - его тело нашли примерно через час", - добавили в Telegram-канале.

Отметим, что камеры наблюдения зафиксировали момент, где мужчина бросает свою спутницу в Фонтанку. На видео видно, что мужчина и женщина были настолько сильно пьяны, что не особо понимали суть происходящего.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Австралии в результате несчастного случая погиб создатель саундтрека к сериалу "Бригада" Андрей Иванов.

Также в воскресенье, 16 февраля, неизвестный напал на прихожан храма в центре Москвы, в результате чего несколько человек получили ранения.

Фотовзгляд

Все галереи
Бой за Киев. Яркие фото реконструкции Январского восстания

Новости партнеров

Читайте также

Путин поставил Козака, чтобы он закончил присоединение Украины - Андрей Пионтковский

Путин идет по пути Сталина: как в России происходит трансфер власти

Путин проводит кардинальные изменения в России: что произошло

Майдан в "карманной республике" Путина: почему Кремль слил своего "президента"

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 – 2020 Апостроф. Использование любых материалов Интернет-издания «Апостроф» возможно только при условии прямой ссылки на сайт. Для Интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на использованный материал не ниже второго абзаца. промо, бизнес-кейс, новости компаний, спецпроект, партнерский материал – материалы, обозначенные этим знаком, размещены на правах рекламы. Ответственность за содержание рекламы несут рекламодатели.

Разработка сайта: