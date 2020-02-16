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В России мужчина устроил кровавую бойню на глазах у собственного ребенка: фото

воскресенье, 16 февраля 2020, 21:25
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В России житель подмосковного общежития расстрелял жену, а затем покончил с собой на глазах у ребенка.

Об этом сообщает Mash в Telegram.

Стрельбу открыл местный житель по имени Ариф Салаев. На месте работали экстренные службы, с ребенком работают психологи. У Салаева и его жены Елены Перфильевой было пятеро детей.

К моменту убийства Елена и Ариф были в разводе, но вынужденно продолжали жить вместе.

У пары было пятеро детей, четверо были в отъезде — а пятый, мальчик восьми лет, стал свидетелем бойни. В шоковом состоянии он добежал до соседей, которые спрятали его.

Предварительная версия — Ариф совершил убийство, а потом застрелился сам из-за плохого материального положения.

Как сообщал "Апостроф", ранее в России девушка зверски убила мать, заставшую ее с парнем.

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