Развлечения детей у реки в России обернулись жуткой трагедией, пришлось задействовать вертолеты: фото и видео

В России произошло серьезное ЧП: двух подростков смыло в Черное море, для их поиска вылетели вертолеты.

Об этом сообщается в Telegram-канале LIFE SHOT.

В поисках детей приняли участие более 100 человек. Они всю ночь прочесывали берег в поисках двоих подростков, которых накануне смыло в Черное море.

"Никита и Сережа пытались самостоятельно перейти реку Псезуапсе в поселке Лазаревское, но их унесло течением", - сообщают в Telegram-канале, где публикуют фото мальчиков.

Уточняется, что в ближайшее время на поиски ребят вылетят вертолеты.

Как сообщал "Апостроф", ранее в России в реке перевернулся автомобиль, в результате чего погибли 10 человек, в том числе и шестеро детей.

Также в России (Нижегородская область) произошло серьезное ЧП, в результате которого 44 человека, в том числе 43 ребенка, пострадали.