В Москве на марш памяти Немцова пришли с флагом Украины: фото

В субботу, 29 февраля, в Москве во время марша, посвященного пятой годовщине убийства политика и врага путинского режима Бориса Немцова, который стал одной из массовых акций, которые прошли по всей России в память про оппозиционера, участники пришли с флагом Украины.

Соответствующие фото опубликовала на своей Facebook-странице Елена Фанайлова.

Во время акции активисты выкрикивали: "Импичмент, люстрация, декоммунизация", "Нет диктатуре, нет цензуре", "НТВ позор", "Роскомнадзор позор!"

На одной из фото действительно четко видно украинский флаг.

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Напомним, Борис Немцов был убит 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту в центре Москвы. За убийство осудили пятерых выходцев из Чечни. Никто из них в суде не признал вины. Заказчик преступления до сих пор не установлен.

Как сообщал "Апостроф", ранее стало известно, что говорил убитый Немцов об Украине и России.