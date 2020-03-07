RU  UA  EN

суббота, 7 марта
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.55
Меню
Мир

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

Новости

7 марта

20:12
Эпатажный Тилль Линдеманн прокатился на карусели в центре Припяти (фото) Lime
18:20
Умер актер Дэвид Пол - один из близнецов в комедии 90-х "Няньки" Lime
18:01
Слава из "НеАнгелов" показала 5 стильных образов на 8 Марта: фото Lime
15:05
Не задевает ни капли: музыканты из группы Go-A ответили хейтерам в соцсети Lime
14:26
Андрей Миронов: 5 малоизвестных историй об артисте, который родился и умер на сцене Lime
13:44
Кидался тортами, рыбой и пел в прозрачном шаре: как в Киеве прошел концерт Тилля Линдеманна Lime
12:23
Джамала показала свое детское фото, на котором ее не узнать Lime
10:51
Как прошел первый выпуск Холостяка-10 и кто получил розу: фото девушек Lime
07:08
Отмечаете 8 марта дома? Мы собрали несколько идей для вкусного ужина Lime

6 марта

19:21
Maruv выпустила первый трек сайд-проекта Shlakoblochina - все те же "киски", те же "зоны риска" Lime
18:48
Готовим домашнюю уху с овощами: подробный рецепт и советы Lime
18:10
Страна объята паникой: Екатерина Кухар рассказала о ситуации с коронавирусом во Франции Lime
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Дарт Вейдер спасает Грету Тунберг: новый памятник в Беларуси вызвал фурор в сети

суббота, 07 марта 2020, 23:10
переглянути новину українською

В центре беларуского города Любань был установлен памятник, посвященный нелегкому труду спасателей, однако задумка авторов памятника немного не удалась.

Как только фото памятника попали в сеть, пользователи сразу начали шутить по поводу того, кого же все таки изобразили в образах спасателя и девочки у него на руках. Многим показалось, что в роли спасателя выступил то ли киногерой Дарт Вейдер, то ли сам президент Беларуси Александр Лукашенко.

Девочка же напомнила шутникам известную экоактивистку Грету Тунберг.

Некоторые даже решили улучшить памятник самостоятельно в фотожабах.

Как ранее сообщал "Апостроф", в ночь на 10 февраля неизвестные осквернили памятник советскому военачальнику, генералу армии Николаю Ватутину, установленный в Печерском районе Киева.

Фотогалереи

Все
Десять романтических локаций Киева
Верховная Рада сменила правительство
Киевский винный склад. От образцовой архитектуры до
Исчезающий Киев: как умирает завод Шульца на Демеевке
В Киеве разрушается уникальное здание пивзавода Рихтера
Бой за Киев. Яркие фото реконструкции Январского восстания

Читайте также

Путин поставил Козака, чтобы он закончил присоединение Украины - Андрей Пионтковский

Путин идет по пути Сталина: как в России происходит трансфер власти

Путин проводит кардинальные изменения в России: что произошло

Майдан в "карманной республике" Путина: почему Кремль слил своего "президента"

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 – 2020 Апостроф. Использование любых материалов Интернет-издания «Апостроф» возможно только при условии прямой ссылки на сайт. Для Интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на использованный материал не ниже второго абзаца. промо, бизнес-кейс, новости компаний, спецпроект, партнерский материал – материалы, обозначенные этим знаком, размещены на правах рекламы. Ответственность за содержание рекламы несут рекламодатели.

Разработка сайта: