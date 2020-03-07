Дарт Вейдер спасает Грету Тунберг: новый памятник в Беларуси вызвал фурор в сети

В центре беларуского города Любань был установлен памятник, посвященный нелегкому труду спасателей, однако задумка авторов памятника немного не удалась.

Как только фото памятника попали в сеть, пользователи сразу начали шутить по поводу того, кого же все таки изобразили в образах спасателя и девочки у него на руках. Многим показалось, что в роли спасателя выступил то ли киногерой Дарт Вейдер, то ли сам президент Беларуси Александр Лукашенко.

Девочка же напомнила шутникам известную экоактивистку Грету Тунберг.

Некоторые даже решили улучшить памятник самостоятельно в фотожабах.

Как ранее сообщал "Апостроф", в ночь на 10 февраля неизвестные осквернили памятник советскому военачальнику, генералу армии Николаю Ватутину, установленный в Печерском районе Киева.