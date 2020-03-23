Россия пошла на неожиданный шаг в отношении ЛДНР из-за коронавируса: появились подробности

Правительство России разрешило въезд в страну жителей оккупированного Донбасса, несмотря на пандемию коронавируса.

Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что запрет решили "не применять в отношении граждан Украины и лиц без гражданства, постоянно проживающих на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины". В распоряжении Кабмина РФ это объясняется "экономической и транспортной блокадой Украиной" ОРДЛО.

Также было поручено обеспечить санитарно-карантинный контроль на границе.

Ограничения на въезд иностранцев в Россию были установлены на период с 18 марта по 1 мая 2020 года.

Как сообщает "Апостроф", ранее в России за сутки резко возросло число больных коронавирусом - опасную болезнь подхватил еще 71 человек.