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В Сирии взорвался автобус с людьми: много погибших, первые подробности

воскресенье, 24 февраля 2019, 17:45

В воскресенье, 24 февраля, в Сирии автобус, перевозивший рабочих, подорвался на мине, в результате чего погибли 20 человек.

Об этом сообщает SANA.

“В штабе полиции Хамы сообщили, что мина, принадлежащая террористической организации „Дааш“, взорвалась в машине с рабочими из деревень Аль-Бустана и в результате резни в регионе Вади-эль-Атиб в мирной сельской местности во время поиска трюфелей, в результате чего погибли более 20 мирных жителей”, — пишет издание.

Уточняется, что еще несколько людей получили ранения и на данный момент находятся в тяжелом состоянии.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Сирии прогремели несколько взрывов, в результате чего 32 человека погибли, еще 45 получили ранения.

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