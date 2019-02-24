В Сирии взорвался автобус с людьми: много погибших, первые подробности

В воскресенье, 24 февраля, в Сирии автобус, перевозивший рабочих, подорвался на мине, в результате чего погибли 20 человек.

Об этом сообщает SANA.

“В штабе полиции Хамы сообщили, что мина, принадлежащая террористической организации „Дааш“, взорвалась в машине с рабочими из деревень Аль-Бустана и в результате резни в регионе Вади-эль-Атиб в мирной сельской местности во время поиска трюфелей, в результате чего погибли более 20 мирных жителей”, — пишет издание.

Уточняется, что еще несколько людей получили ранения и на данный момент находятся в тяжелом состоянии.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Сирии прогремели несколько взрывов, в результате чего 32 человека погибли, еще 45 получили ранения.