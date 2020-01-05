На Тель-Авив обрушился смертельный потоп: опубликованы печальные фото и видео

В субботу, 4 января, обильные дожди вызвали масштабное наводнение в столице Израиля Тель-Авиве, в результате которого погибли местные жители и пострадал автотранспорт.

Фото и видео с места стихийного бедствия публикуют очевидцы в соцсетях.

Из-за ливня, во время которого выпало около 20% годовой нормы осадков, в районе так называемого Большого Тель-Авива было частично затоплено несколько улиц и шоссе.

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В некоторых районах города полиции пришлось перекрыть движение автотранспорта. Автовладельцам рекомендуют не пытаться преодолеть водные преграды, а воспользоваться объездными путями.





На перекрестках образовались гигантские лужи, некоторые участки дорог полностью оказались под водой.

На улицах, которые превратились в реки, можно было наблюдать настоящий ледоход.





Некоторые местные жители ухитрились использовать для передвижения по городу даже доски для серфинга.

Наводнение забрало жизнь, как минимум, двоих людей. По предварительным данным, 35-летний мужчина и 30-летняя женщина погибли, когда их заблокировало в залитом водой лифте в жилом доме.

Как сообщал "Апостроф", в бухте Воевода рядом с Владивостоком(Россия) во время массовой зимней рыбалки ушло под лед свыше трех десятков автомобилей.