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В Ираке посольство США обстреляли из "Катюш"

воскресенье, 26 января 2020, 23:44
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В воскресенье вечером, 26 января, правительственный квартал столицы Ирака, Багдада, обстреляли из реактивных установок.

Об этом сообщает AFP.

В так называемой "зеленой зоне", где расположены правительственные учреждения и дипломатические представительства, в том числе посольство США, упало "три ракеты типа "Катюша". По словам некоторых источников, ракеты были выпущены именно в сторону американского посольства.

Силы безопасности Ирака не сообщили, есть ли жертвы или пострадавшие. Факт удара подтвердили, однако без упоминания американского посольства.

Как сообщал "Апостроф", 12 января в Ираке восемь минометных мин упали на военную базу Балад, где проходят службу американские военные.

Также ранее иранские журналисты опубликовали новые кадры запуска ракет, которыми была атакована военная база США в Ираке.

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