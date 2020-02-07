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В Израиле обнаружили удивительную находку, которой 3,5 тысяч лет: фото

пятница, 07 февраля 2020, 01:15
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В Израиле местный житель нашел артефакт культуры Древнего Египта, которому по оценкам специалистов около 3,5 тысяч лет.

Об этом сообщает Управление древностей Израиля и местные СМИ.

Так, прохожий нашел якорь с изображением богини письменности Сешат. Специалисты из управления древностей отметили, что иероглифы совпадают с образцами письменности XV века до нашей эры при XVIII династии фараонов. Также было отмечено, что якорь изготовлен из высококачественного материала, то есть мог быть украшением храма или дворца фараона.

Ученые обратили внимание, что лицо богини на изображении будто умышленно стерто, и сделали предположение, что это могло произойти на фоне религиозного конфликта.

Также предполагается, что корабль, где был установлен такой якорь, мог принимать участие в одном из походов фараона Тутмоса III.

Как сообщал "Апостроф", ранее ученыепровели исследование древнеегипетской мумифицированной женщины и установили, что 2600 лет назад она стала жертвой убийцы.

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