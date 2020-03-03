Эрдоган и Путин попали на меткую карикатуру из-за ожесточенных боев в Сирии

Известный карикатурист Сергей Елкин меткой карикатурой высмеял обострение военного конфликта в Сирии, причиной которого стал удар войск Сирии по турецким позициям вечером в четверг, 27 февраля.

Ее он опубликовал в своем Telegram-канале.

На карикатуре можно увидеть президента России Владимира Путина, который играет в теннис с президентом Турции Реджепом Эрдоганом.

Как сообщалось, ранее блогер и политолог Алексей Голобуцкий высмеял обострение в Сирии, напомнив известный фейк российских пропагандистов о распятом мальчике на Донбассе.

Подробнее о ситуации в Сирии читайте в материале "Апострофа": Путин vs Эрдоган: кто кого "уделает" в Сирии.

А об обострении ситуации в Сирии и возможности прямого вооруженного конфликта между Россией и Турцией читайте в материале "Апострофа": Идлиб с ними: грозит ли Путину турецкий гамбит.