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Эрдоган и Путин попали на меткую карикатуру из-за ожесточенных боев в Сирии

вторник, 03 марта 2020, 04:10
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Известный карикатурист Сергей Елкин меткой карикатурой высмеял обострение военного конфликта в Сирии, причиной которого стал удар войск Сирии по турецким позициям вечером в четверг, 27 февраля.

Ее он опубликовал в своем Telegram-канале.

На карикатуре можно увидеть президента России Владимира Путина, который играет в теннис с президентом Турции Реджепом Эрдоганом.

Как сообщалось, ранее блогер и политолог Алексей Голобуцкий высмеял обострение в Сирии, напомнив известный фейк российских пропагандистов о распятом мальчике на Донбассе.

Подробнее о ситуации в Сирии читайте в материале "Апострофа": Путин vs Эрдоган: кто кого "уделает" в Сирии.

А об обострении ситуации в Сирии и возможности прямого вооруженного конфликта между Россией и Турцией читайте в материале "Апострофа": Идлиб с ними: грозит ли Путину турецкий гамбит.

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