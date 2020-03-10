Турция продолжает стягивать войска в Идлиб: появились впечатляющие фото

Очередная колонна военной техники Вооруженных сил Турции вошла в сирийскую провинцию Идлиб, где обострилось вооруженное противостояние между правительственными войсками Башира Асада, которого поддерживает Россия, и турецкой армией.

Фото перемещения турецких войск опубликованы в Telegram-канале "Военный осведомитель".

На опубликованных снимках зафиксирована перевозка танков, а также колонны военных грузовиков и бронетранспортеров.

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Напомним, что Вооруженные силы Турции в сирийской провинции Идлиб начали операцию "Весенний щит", которая стала ответом на удар по позициям турецкой армии, который нанесли вечером 27 февраля сирийские войска, которые поддерживает Россия.

Как сообщал "Апостроф", после переговоров президента России Владимира Путина с президентом Турции Реджепом Эрдоганом, было достигнуто договоренность о прекращении боевых действий.

Подробнее о том, что происходит в Сирии читайте в материале "Апострофа": Ликвидация генерала и бомбы на головы людей: что сейчас происходит в Сирии