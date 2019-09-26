Дайте нам жить: почему власть обязана вмешаться в ситуацию с недостроями

18 сентября в Киеве состоялись масштабные акции протеста обманутых инвесторов жилья. Люди требовали от мэрии, правительства и президента вмешаться, и решить проблему с недостроями в столице. Претензии инвесторов к представителям власти вполне резонны. Ведь с денег, вложенных ими в строительство недвижимости, государство уже получило свой процент. "Апостроф" побывал на акции и выслушал аргументы и требования инвесторов.

Из окна квартиры корреспондента "Апострофа", расположенной в 9-м микрорайоне столичной Оболони, открывает классический, в общем-то, вид на десятки 9-ти и 16-ти этажек. Все он были построены еще в 70-80-х годах прошлого века по типовым проектам и мало чем отличаются друг от друга. Кроме одной. Высотка из красного кирпича с помпезным названием "Оболонский бриз" значительно возвышается над остальными, имея нетипичные 22 этажа. Кроме того, это единственное здесь жилое здание, в котором нет жильцов. Дом начали строить еще в 2003 году и обещали закончить в 2006 году, но до сих пор так и не ввели в эксплуатацию: он был возведен со множеством нарушений. Его фундамент был рассчитан на 16 этажей, но в результате застройщик выгнал шесть непредусмотренных проектной документацией, да еще и самовольно перепланировал квартиры.

Фото: Апостроф

Так и стоит этот недострой уже 13 лет символом недобросовестности застройщиков и некомпетентности чиновников, которые обязаны были проследить, но не проследили, чтобы дом возводился по правилам.

Эта ситуация, впрочем, типична для Киева. Сегодня только в столице по официальным данным насчитывается порядка 60 жилых домов, сроки окончания строительства которых вышли. Где-то это лишь фундамент, где-то, законченные здания, но без подведенных коммуникаций. Какие-то объекты замерли относительно "недавно", два-три года назад, другие - зияют пустыми окнами уже два десятилетия. Это означает, что десятки тысяч людей, вложивших свои кровные средства в недвижимость, вынуждены ютиться по съемным квартирам, у родственников, выплачивать многотысячные кредиты за то, чем фактически не пользуются.

18 сентября более тысячи обманутых инвесторов вышли в Киеве на акции протеста под стены КМДА, Кабмина и Офиса президента. Люди пришли уже не просить, а требовать справедливости у государства. Потому что именно оно во многом виновато в сложившейся ситуации.

"Апостроф" побывал на этих акциях, собрал мнения людей и выяснил суть их претензий к органам государственной власти.

Почему государство должно инвесторам жилья

Конечно же, прежде всего, вина на появлении недостроев лежит на недобросовестных застройщиках. Среди них попадаются откровенные мошенники (впрочем, в последнее время все реже), которые, собрав с инвесторов деньги, просто исчезают в неизвестном направлении. Бывают нарушители проектной документации, из-за чего стройка остановлена надзорными органами. Бывают и просто плохие бизнесмены, не умеющие просчитывать риски.

Однако не вызывает сомнения, что вину с каждым из них должно делить государство. Ведь его надзорные органы обязаны контролировать весь процесс застройки: начиная с выдачи разрешений (вспомним, сколько киевских чиновников поймано за это на взятках), заканчивая введением дома в эксплуатацию. Причем обязательства перед инвесторами жилья у государства не какие-то аморфные "моральные", а вполне конкретные - финансовые.

Такое мнение, совпадающие с мнением большинства инвесторов, высказал апострофу инвестор ЖК "Молодежная инициатива" Артем "Багиров, взявший на себя роль одного из координаторов акции протеста под КМДА.

Фото: Апостроф

"Сегодня на протесты вышли представители более 20 недостроенных комплексов - это несколько десятков домов. Причем собрались люди не только из Киева, но и Вышгорода, Ирпеня, Броваров. Собрало сегодня их то, что каждый гражданин, который инвестировал в недвижимость на этапе строительства, выполнил те условия государства, которые оно нам выдвинуло при приобретении жилья. Мы заплатили деньги. И пятую часть этих денег государство сразу же получило, как мы только эти деньги перечислили застройщику. Ведь, согласно законодательству, 20% налога на прибыль застройщик передает государству. Таким образом, застройщик и государство фактически разделили между собой наши деньги. А значит - и обязанности", - поясняет Багиров суть претензий инвесторов к госороганам.

Однако, по его словам, на сегодняшний день государство всячески прикрывает застройщиков и пытается освободить их от обязательств достроить дома, переложив обязательства на простых людей.

"Путем, как предлагают чиновники, создания различных юрлиц - общественных организаций, кооперативов, которые должны взять на себя обязательства достроить недостроенные объекты. Получается, что заниматься этим процессом будут люди со специальностью повара, учителя, медика… А инвесторы должны будут сдавать на это деньги, которые уже заплатили и государству и застройщику", - говорит инвестор.

Кровавые деньги

У каждого из граждан, пришедших на митинг, своя история. Здесь можно было встретить людей в возрасте, которые жаловались, что им приходится обременять детей и внуков, хотя они должны давно жить в своих квартирах. Молодых людей, взявших кредит на жилье в надежде начать отдельную от родителей жизнь. Даже мам, вынужденных отстаивать свои права, взяв с собой младенцев в колясках.

Фото: Апостроф

Но, наверное, самая запоминающаяся история - ветерана АТО Анатолия Фатеева, служившего в 2015 в 20-й МББ 93-й бригады под Авдеевкой и Марьинкой и получившего на войне тяжелейшие ранения.

"Мы с женой думали вложиться в небольшую однокомнатную квартиру, чтобы на старости лет туда переехать. Ведь сейчас живем с детьми, но у них уже свои семьи, внуки. Первоначальным взносом на строительство стали 350 тыс грн, которые я получил от государства как компенсацию за инвалидность, за полученное ранение. Можно сказать, взносом стали "кровавые деньги". И мне очень больно, что государство не в состоянии защитить простых людей", - рассказывает Фатеев.

Фото: Апостроф

Инвестировал боец в ЖК "Диамант" в Броварах. Там строится девять секций, но шесть из них "подвисло" из-за действий застройщиков и несостоятельности местной власти.

"Уже полтора года мы боремся за возобновление строительства. Хотя бы за то, чтобы достроить за свой счет. Но открытые дела по нашему строительству блокируются на прокурорском уровне, на полицейском уровне. Дела даже не доведены до суда. И та преступная схема, которую в свое время выстроила компания, начинавшая строительство - "Планета-Буд" и ее дочерние предприятия - действует до сих пор. Они нам вставляют палки в колеса и не дают достроить дома через суды и прочие действия. Из-за того, что на них до сих пор земля в аренде, они никого не допускают… Мы хотим, чтобы власть нас услышала. Поскольку это (ситуация с недостроями, - ред.) - вопрос комплексный. И затрагивает множество недостроенных жилых комплексов. И очень уж много схем для обворовывания инвесторов, созданных в 2014 году и раньше, а сейчас отшлифованных", - говорит Фатеев.

"Аркада", не держи нас в заложниках!"

Более конкретные и оформленные требования прозвучали от инвесторов киевских жилых комплексов, где застройщиком является АКБ "Аркада". Речь идет о ЖК "Глушкова, 6" и "Эврика". Всего "подвисло" строительство порядка двух десятков домов!

Фото: Апостроф

Инвесторы этих недостроев устроили целый перформанс с символическими цепями на шеях и руках (символизируют оковы, в которых их держит государство и застройщик) и дымовыми шашками (означают туман, который государство напустило в отношениях с инвесторами).

Фото: Апостроф

Нынешняя ситуация с этими комплексами довольно типична. Застройщик "Побутрембуд" и управитель "Инвестбуд", которые начали строительство в 2008 году, до конца его не довели.

Фото: Апостроф / Александр Гончаров

Помешали, как отмечают сами инвесторы, мошеннические действия застройщиков и конфликт с государством в лице КНУ им.Шевченко, служащие которого сперва согласовывали (уж не за "вознаграждение" ли?) застройку, потом не согласовывали. В 2014 году достраивать дома взялся АКБ "Аркада", о чем есть даже соответствующее распоряжение правительства. Однако и из этого ничего не вышло.

Фото: Апостроф / Александр Гончаров

"В договорах Фонда финансирования строительства, которые мы имеем на руках, допустимым сроком задержки обозначено 90 дней и не больше. Наши дома должны были быть сданы еще в конце 2017 года. Тем временем, мы до сих пор "висим в воздухе", - отмечали ранее инвесторы.

Еще в апреле 2019 года прояснить задержку строительства "Эврики" пытался председатель правления "Аркады" Константин Паливода в ответ на запрос депутатов Киевсовета. Те потребовали у "Аркады" предоставить объяснения причин такой значительной задержки по срокам сдачи 18 домов ЖК "Эврика", а также предоставить производственный план и четкие даты завершения строительства и введения ЖК в эксплуатацию.

В ответ Паливода сообщил, что перенос сроков ввода в эксплуатацию части жилых домов, которые являются составляющими объекта строительства, было осуществлено застройщиком, якобы по объективным причинам - из-за длительной процедуры согласования с монополистами "Киевгаз", "АО Киевводоканал" и "Киевэнерго", затягивания согласования генеральных планов строительства Департаментом градостроительства и архитектуры КГГА, процедурой проведения технического обследования жилых домов, строительство которых было начато еще в 2003 году ЗАО "Побутрембуд", но не было закончено, а также из-за массового увольнения работников подрядных организаций.

"Поэтому застройщик был вынужден заключать дополнительные и новые соглашения с подрядными организациями", - сообщил Константин Паливода.

В июле на ситуацию с "Эврикой" отреагировал даже Офис президента - с его подачи при Минрегионстрое была создана специальная комиссия, которая провела несколько заседаний, касающихся недостроев, в том числе "Эврики".

В свою очередь в июле "Аркаде" сообщили, что, якобы теперь им мешает строить "Киевавтодор", руководство которого без уважительных причин затягивает согласование проектной документации на инженерные сети дождевой канализации. Что приводит к нарушению сроков строительства и сдачи домов в эксплуатацию.

На самом деле ситуация с затягиванием достройкой "Эврики", по данным источников "Апострофа" в КГГА, знакомых с ситуацией, лежит в другой плоскости. И похоже, инвесторы действительно правы, когда упоминают определение "заложники", описывая свои отношения с "Аркадой". Добавим, что здесь было бы уместно еще и слово "шантаж".

Дело в том, что помимо комплекса "Эврики", "Аркада" пытался добиться разрешения на строительство на столичных Осокорках, планируя построить там ЖК "Патриотика на озерах". Однако эта зона является заповедной, а законность выдачи разрешения на строительство (процесс происходил еще при Януковиче) вызывает огромные сомнения. И вот недавно Киевсовет по инициативе мэра столицы Виталия Кличко разорвал договор аренды, прекратив незаконную застройку.

"Апостроф" уже упоминал об этой истории в одной из своих публикаций, со ссылкой на издание "Голос.ua".

"Недавно банк "Аркада" влип в скандальную историю. За многочисленные нарушения законодательства (участки в заповедной зоне были выделены при Януковиче, сформировалась задолженность по оплате налога на землю) Киевсовет разорвал договор об аренде участка земли на Осокорках. Там "Аркада" при помощи ТОВ "Контрактбудсервис" планировала построить ЖК "Патриотика на озерах". Киевляне были категорически против застройки заповедных озер, мэр Киева Виталий Кличко встал на их сторону, городские депутаты также были единодушны в этом вопросе", – писало издание.

Таким образом, прекращение строительства "Эврики" представляется не более чем попыткой "Аркады" надавить на киевскую власть, с целью вынудить ее дать разрешение на строительство "Патриотики". Проще говоря - напоминает банальный шантаж: не будем достраивать один комплекс, пока не получим разрешение на другой. Ничего, что зона заповедная, ведь с "семьей" же этот вопрос - как-то в свое время порешали. И то, что при этом страдает полтысячи семей инвесторов "Эврики", похоже, "Аркаду" совершенно не волнует.

Как бы то ни было, но строительство огромного комплекса так и не ведется. И вот сейчас инвесторы требуют от государства вполне конкретных шагов.

Во-первых, государство обязано выполнить необходимый комплекс мероприятий, чтобы ОБЯЗАТЬ застройщиков выполнять условия договоров по сдаче объектов в срок.

Во-вторых, создать постоянно действующую комиссию, которая бы занималась вопросами достройки недостроенных жилых объектов при участии представителей КМДА, Минсоцполитики общественности и других заинтересованных сторон.

В-третьих, создать рабочую группу, которая занялась бы разработкой закона с целью решения вопроса достройки недостроенных объектов в целом в на уровне государства.

"По состоянию на лето 2019 года строительство огромного комплекса по проспекту Глушкова, 6 в Киеве фактически не ведется… Власть, хватит держать нас в заложниках своей бездеятельностью. Более 11 лет скитаний после запланированной даты введения в эксплуатацию проинвестированных нами жилых домов мы ожидаем завершения строительства… Более 500 семей инвесторов страдают от нарушения их конституционных прав на жилье, права владеть и распоряжаться собственным имуществом", - говорится в обращении инвесторам к представителям власти.

Фото: Апостроф / Александр Гончаров

"Очень много денег хотели чиновники…"

Помимо представителей "классических" недостроев, на митинг пришли и люди, которые вроде бы и заселись в квартиры, но живут там "на честном слове", поскольку государство тянет с выдачей официальных разрешений на подключение коммуникаций. Один из них по имени Андрей рассказал свою историю.

"Мы - представители "Демеевского квартала". Мы-то живем якобы в жилых секциях. Но на самом деле, у нас нет официального подключения к электричеству, к отоплению. В моем доме вообще отопление размонтировали. А ведь сдача моего дома должна была быть в 2015 году. Застройщик наш сегодня - под арестом. А государству на нас наплевать. Хотя решить вопрос не проблема - по проекту у нас можно достроить еще две секции, средств от которых хватило бы, и чтобы решить наши вопросы с коммуникациями, и на эти новые стройки", - рассказывает Андрей.

Фото: Апостроф

При этом, по его словам, в домах "Демеевского квартала", где нет официального подключения к коммуникациям, живет много олимпийских и паралимпийских чемпионов. Министр молодежи и спорта лично выдавал ключи от ряда квартир. Но все это, по сути, оказалось показухой.

"Что касается причин и нашей и других подобных ситуаций - то, думаю, одна из них в том, что чиновники требовали от застройщиков очень много денег. А вышло так, что застройщики решили и чиновникам не платить, и людей кинуть. Несомненно, государству нужно эту ситуацию решать. Возможно, принять закон, по которому не выдавались бы разрешение на новые стройки, пока не будут доведены до ума недострои", - считает Андрей.

Конечно, запрет строек вряд ли станет панацеей в решении вопроса недостроев. Но ясно одно: государству необходимо перестать прятать голову в песок и начать действовать. Ведь кроме обязательств по надзору за строительством, прописанных в законодательстве, у государства перед инвесторами существуют и прямые финансовые обязательства. Оно уже получило в виде налогов часть денег, которые люди инвестировали в жилье. Так что, дорогие мэр Киева, президент и премьер - нужно платить по счетам.