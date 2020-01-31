Финансовое здоровье банков Украины: есть над чем работать

Рейтинг украинских банков с точки зрения их финансового здоровья, который был составлен Международным центром перспективных исследований (МЦПИ), свидетельствует о том, что сегодня отечественный банковский сектор является довольно стабильным и надежным. В комментарии "Апострофу" президент инвестиционной группы "Универ" ТАРАС КОЗАК рассказал, почему исследование МЦПИ является важным, что сейчас происходит в банковской системе Украины и какие существуют для нее риски.

Нужны разные рейтинги, потому что к банкам должно быть доверие не только со стороны Национального банка, который их проверяет, но и со стороны общества, граждан, поэтому я поддерживаю независимые исследовательские центры, которые создают свои методики для оценивания банков. И поэтому я всячески приветствую прозрачные и беспристрастные рейтинги. Я знаю, что в МЦПИ методика открыта и объяснена, и это главное. Интересные показатели рейтинга - наиболее прибыльные банки, наиболее ликвидные банки, банки, которые дают наибольшую прибыль на одну единицу уставного капитала, наибольшую прибыль на одну единицу привлеченных средств. Банки, которые имеют средства в ликвидном состоянии - в виде остатков на счетах, или в государственных ценных бумагах или в депозитных сертификатах Национального банка. Понятно, что чем больше ликвидность, тем легче может банк рассчитаться с вкладчиком, когда придет время отдавать деньги. Прибыльность банков тоже важна, потому что, если нет деятельности, которая приносит прибыль, через некоторое время у банка закончатся деньги, и он тоже не сможет рассчитаться, даже если он ликвиден. То есть, можно создать целый ряд характеристик, которые не покрывают нормативы Национального банка, и как раз МЦПИ такие характеристики предлагает. И лично я так же характеризовал бы банки.

Несмотря на то, что банковская система сегодня является надежной, причем такой надежной, какой она не была никогда за все время независимости, даже в такой системе есть банки, которые себя чувствуют лучше, и такие, что хуже. И сегодняшняя надежность системы не означает, что банки не будут банкротиться. Вполне возможно, что некоторые банки начнут вести рискованную политику и потеряют лицензию. Потому что это происходит во всех странах мира, даже в самых надежных. Но не будет системного финансового кризиса.

В целом, банковская система в 2019 году вела себя неплохо. Мы не можем сказать, что банки решили все свои вопросы, потому что все еще остаются риски, связанные с судебной системой, верховенством права, что, наверное, сегодня для банков наиболее критично, так как все еще "дешевле" заемщику договориться за взятку в судах и правоохранительных органах и, не возвращая кредит, забрать залог. До тех пор пока такие "черные" механизмы будут оставаться, банки не будут кредитовать экономику, или, по крайней мере, будут кредитовать надежных заемщиков, в первую очередь, крупные корпорации, "дочки" западных компаний. Банки с радостью кредитовали бы предприятия, но они опасаются, что это может привести к потере средств. С другой стороны, мы видим очень быстрый рост потребительского кредитования. Когда растет экономика, и когда растет зарплата, что мы видим в последние годы, население является надежным заемщиком. Но и это опасно, поскольку, если экономика начнет падать, или зарплата перестанет расти, такое кредитование станет рискованным, так как у многих граждан не будет источников для погашения этих кредитов.

Эксперт Если говорить о банках, можно выделить несколько групп. Некоторые из них имеют только потребительское кредитование, например, первый номер в рейтинге - "Идея Банк". Есть также банки с определенными "скелетами в шкафу", преимущественно государственные банки с большими NPL (non performing loans - просроченные кредиты), что является следствием прошлых кризисов, потери Крыма и Донбасса. Это, в первую очередь, "ПриватБанк", "Ощадбанк" и несколько негосударственных банков, имеющих крупные портфели таких кредитов, и они их тянут вниз. В принципе, эти банки неплохие, это не угрожает их текущей деятельности, но им нужно что-то делать с этими кредитами, и для Минфина, как собственника этих государственных банков, это сегодня самая большая проблема.

В 2019 году произошло объединение "Альфа-Банка" и "Укрсоцбанка" (а до этого было объединение "Укрсоцбанка" с "УниКредит Банком"), но я не видел в этом каких-либо серьезных проблем. Так, были не очень хорошие активы на балансе (в "Укрсоцбанке") вследствие кризиса, как и у многих банков, но эти проблемы, на мой взгляд, решены. "Альфа-Групп" - это мощный акционер, у них реально есть достаточное количество средств, чтобы поддержать банк, если наступят трудные времена.

В случае с "ПриватБанком" угрозу я вижу в следующем: если решением суда банк полностью или частично вернут бывшим акционерам, Минфин может отозвать увеличение уставного капитала (после его национализации в конце 2016 года) на более чем 100 тысяч гривен, и тогда "ПриватБанк" автоматически попадет в фонд гарантирования вкладов как нежизнеспособный банк и, конечно же, пойдет на ликвидацию. Граждане получат гарантированную сумму 200 тысяч гривен, а все остальные активы видимо просто исчезнут, а потому это является определенной угрозой. Понимает ли это (бывший совладелец "ПриватБанка") Игорь Коломойский? - Конечно, понимает, но, если его цель - любой ценой получить руководство в "ПриватБанке", не для того, чтобы его спасать, я для того, чтобы от имени "ПриватБанка" отозвать иски из судов в Лондоне США, Израиле, ведь с ним сегодня судится нынешний "ПриватБанк", тогда противостояние закончится. Как в это можно вмешаться? Как известно, наша судебная система такая "независимая", что даже "слишком независимая". Но государство пытается провести новый закон о том, что банки, которые уже попали в фонд гарантирования вкладов, не могут быть возвращены старым владельцам, не могут быть денационализированы. Единственное - бывшие акционеры могут получить определенную компенсацию, если национализация или ликвидация проводилась с нарушениями. Если этот закон удастся провести, "ПриватБанк" выйдет из под такой угрозы, даже если суды признают, что государство при национализации было неправо, и тогда Коломойский просто получит компенсацию.

В ближайшее время защита кредиторов, наверное, является наиболее важным направлением в помощи банкам в том, чтобы они больше кредитовали экономику, ведь они недостаточно защищены от неправосудных решений, от коррумпированных силовых органов. При этом, по большому счету, это не защита банков, а защита средств в банках, являющихся средствами вкладчиков. Наконец, это уменьшает риски, а потому и уменьшает ставку по кредитам, ведь ставка на уровне 20% годовых и более является неподъемной для украинской экономики.