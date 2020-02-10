Конфликт в Нацбанке Украины: кто метит на должность главы НБУ

После скандала с министрами, начислившими себе астрономические зарплаты, на очереди члены совета Национального банка Украины. Поданный в Верховную Раду законопроект №3017 позволит членам совета Нацбанка устанавливать себе зарплаты по собственному усмотрению. При этом совет НБУ всячески пытается ограничить полномочия правления Нацбанка, постоянно заявляя о некомпетентности руководства регулятора. "Апостроф" разбирался в непростых отношениях совета и правления НБУ.

В Верховную Раду 5 февраля был подан законопроект о внесении изменений в закон "О Национальном банке Украины" (№3017). Его автором является депутат фракции "Слуга народа" Андрей Холодов, занимающий должность заместителя главы парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.

Документ находится на рассмотрении профильного комитета, и пока его текст не обнародован. Вместе с тем, как сообщили осведомленные источники "Апострофа", законопроектом предусматривается, что члены совета Национального банка Украины (НБУ) смогут устанавливать себе зарплаты по собственному усмотрению.

Согласно действующей редакции закона о Нацбанке, размер вознаграждения членов совета НБУ "определяется согласно методике, утвержденной советом Национального банка по представлению правления Национального банка". Кроме того, "размер ежегодного вознаграждения члена совета Национального банка Украины не может быть выше четырехкратного максимального размера заработной платы члена правления Национального банка за один месяц". Обидно как-то получается.

Вопрос зарплат высокопоставленных госчиновников в последнее время стал особенно популярным. В памяти простых украинцев еще свежи сетования министра образования и науки Анны Новосад, которая заявила, что не в восторге от уровня своих доходов. По ее словам, на руки (то есть после вычета налогов) она в среднем получает 36 тысяч гривен. При этом по итогам декабря 2019 года ей было начислено 138 тысяч гривен, видимо, с учетом различных доплат. Выплаты у других членов правительства тоже впечатлили украинцев, мечтающих о зарплате в десять раз меньше.

Но зарплаты членов совета НБУ будут побольше министерских. В январе 2017 года, то есть более чем три года назад, глава совета Нацбанка Богдан Данилишин сообщил, что его зарплата составляла на то время 155 тысяч гривен, а зарплата членов совета - 138,5 тысяч гривен. По словам информированного собеседника издания, сейчас зарплата члена НБУ без премий составляет не менее 150 тысяч гривен в месяц.

Таким образом, если упомянутый выше законопроект будет принят, у членов совета появится возможность существенно увеличить свои доходы.

Конфликт интересов

Украинские топ-чиновники обычно объясняют свои высокие зарплаты (и еще более высокие премии) невероятными успехами своей деятельности. Но насколько такие утверждения отвечают реальному положению вещей?

Не секрет, что между советом Нацбанка и правлением регулятора в последнее время установились непростые отношения. Так, на одном из декабрьских заседаний совета НБУ было принято решение "признать деятельность правления Национального банка в части формирования и реализации валютно-курсовой политики в 2019 году неэффективной и не соответствующей вызовам современного развития Украины".

При этом глава совета Богдан Данилишин выступил с резкой критикой руководства Нацбанка, обвинив его немного-немало в саботаже. Одновременно он обратился к Верховной Раде с просьбой изменить закон об НБУ с целью сокращения полномочий правления регулятора и усиления контроля над его деятельностью.

Богдан Данилишин обратился к Верховной Раде с просьбой изменить закон об НБУФото: Апостроф / Александр Гончаров

И это несмотря на то, что эксперты и участники финансового сектора страны в целом оценивают положительно работу правления Нацбанка.

В ответ на критику Данилишина пресс-служба регулятора заявила о непоследовательности совета в принимаемых им решениях: "Почему выводы, которые фигурируют в решениях совета НБУ, не соответствуют стратегическим приоритетам, которые тот же совет устанавливает для НБУ? Почему часть совета НБУ настойчиво "проталкивает" в решение коллегиального органа оценочные суждения вместо обсуждения их во время профессиональных экономических дискуссий? Почему совет НБУ игнорирует долгосрочный эффект, который политика НБУ имеет на экономику, и фокусируется на краткосрочных последствиях вопреки экономической логике?". Ответ на все эти вопросы напрашивается один - политическая мотивированность отдельных членов совета НБУ, говорится в заявлении пресс-службы.

Кто есть кто в совете НБУ

Совет Нацбанка состоит из девяти членов. Четырех из них назначает президент, четырех – Верховная Рада, а девятым по должности является глава НБУ. С марта 2018 года Национальный банк возглавляет Яков Смолий (с мая 2017-го он был и.о. главы регулятора). Кстати, в минувшем году Смолий был удостоен звания "Лучший глава центробанка в Центральной и Восточной Европе" по версии GlobalMarkets.

К квоте президента относится, в первую очередь, нынешний глава совета Богдан Данилишин (назначен Петром Порошенко в октябре 2016 года сроком на семь лет). Тогда же, но сроком на шесть лет, был делегирован в совет НБУ Василий Фурман. В апреле 2018 года на пять лет членом совета был назначен Николай Каленский и на четыре года - Александр Петрик. Таким образом, в нынешнем совете - четыре представители Петра Порошенко.

Верховная Рада, в свою очередь, направила в совет Нацбанка в июле 2016 года Виктора Козюка (на семь лет), Елену Щербакову (на шесть лет) и Веру Рычаковскую (на четыре года). Единственным новичком в совете НБУ является Виталий Шапран, которого парламент утвердил в должности 12 ноября 2019 года сроком до 7 июля 2021 года.

Данилишин остается бессменным главой совета – он был повторно избран на эту должность 14 ноября 2019 года.

Богдан Данилишин получил широкую известность как министр экономики в 2007-2010 годах в правительстве Юлии Тимошенко. После победы на президентских выборах Виктора Януковича Данилишиным заинтересовалась Генеральная прокуратура, в связи с чем он подался в бега, осев в Чехии, которая предоставила ему политическое убежище. После победы Революции достоинства он вернулся в Украину и занял скромную должность профессора кафедры регионалистики и туризма Киевского национального экономического университета имени Вадима Гетьмана. Кстати, до сих пор Данилишин в своем профиле в Facebook позиционирует себя как "украинского диссидента и политического беженца".

Как уже было сказано, в октябре 2016 года он был назначен в совет Нацбанка и на первом же заседании совета был избран его главой.

Богдан ДанилишинФото: unian

Трудовой путь Василия Фурмана плотно связан с российским "Проминвестбанком" - дочерней структурой "Внешэкономбанка", в структурах которого он работал с 1995 по 2009 год. При этом в 2006-2009 годах он также являлся членом наблюдательного совета банка "Национальный кредит". Последняя должность Фурмана перед назначением в совет НБУ – ректор Киевского института банковского дела (с 2011 по 2016 год).

Еще один президентский назначенец Николай Каленский значительную часть жизни провел на государственной службе, в частности, в 2001-2005 годах, возглавлял Государственную таможенную службу. С этой должности его уволил тогдашний президент Виктор Ющенко, кстати, как и он - выпускник Тернопольского финансово-экономического института.

С октября 2009-го по февраль 2011 года Каленский входил в состав набсовета "Фортуна-Банка". Перед назначением в совет НБУ два года он занимал должность директора центрального хранилища Нацбанка, которое обеспечивает прием, выдачу банкнот и монет региональным подразделениям регулятора и банкам, а также перевозку наличных денег.

Об Александре Петрике известно, что с 1991-го по 2013 года он работал на различных должностях в НБУ. В 2013-2017 годах был заместителем исполнительного директора от Украины в Международном валютном фонде (МВФ) в Вашингтоне.

Вера Рычаковская, вошедшая в состав совета НБУ по парламентской квоте, в банковской сфере работает с 1988 года, при этом с 1993 года – в структурах Нацбанка. В 2011-2014 годах была заместителем главы НБУ. В октябре 2014 года Рычаковская была отправлена на пенсию (в противном случае она подпадала бы под люстрационную проверку в связи со вступлением в силу закона "Об очищении власти"). Но с января 2018 года она вернулась в Нацбанк – теперь уже в качестве члена совета.

Елена Щербакова также значительную часть своей карьеры посвятила Нацбанку, куда пришла работать после окончания вуза в 1993 году. Впрочем, в 2003-2005 годах она работала в частном секторе, занимая должность зампредправления банка "Финансы и Кредит". В декабре 2014 года Щербакова уволилась из Нацбанка по собственному желанию. Сейчас работу члена совета НБУ она совмещает с должностью советника секретариата главы правления "Ощадбанка".

Виктор Козюк, в отличие от своих нынешних коллег, сделал карьеру на научно-преподавательском поприще, в частности, он был заведующим кафедрой экономической теории Тернопольского национального экономического университета (бывший финансово-экономический институт). Между ним и главой совета Нацбанка Богданом Данилишиным установились напряженные отношения. В 2017 году Козюк обвинил Данилишина в плагиате, в связи с чем последнему даже пришлось за это извиняться.

Виктор КозюкФото: www.minfin.com.ua

И, как уже было отмечено, новичок совета Нацбанка Виталий Шапран длительное время занимался преподавательской и аналитической деятельностью. В 2016-2018 годах он входил в состав общественной коллегии при Национальном банке. Привлекает внимание место рождения Шапрана – Кривой Рог. Но, надеемся, что это решение не связано с тем, что он - земляк президента Владимира Зеленского.

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Намного больше волнует тот факт, что значительная часть членов совета – ставленники Петра Порошенко, а один связан с российскими банковскими структурами. Возможно, именно поэтому со стороны совета идут постоянные нападки на руководство НБУ.

Атака по всем фронтам

Противостояние между советом НБУ и правлением регулятора достигло своего апогея в прошлом году. В своей декабрьской филиппике Богдан Данилишин заявил, что в совете есть некое меньшинство, которое поддерживает правление Нацбанка. Он также позволил себе личные выпады в адрес главы правления центробанка Якова Смолия, а также в адрес Виктора Козюка, с которым, как было сказано выше, он находится в состоянии конфронтации.

Таким образом, на лицо конфликт, скорее, не профессионального, а личного характера.

Источники "Апострофа" вполне четко обозначают ситуацию. По их словам, Богдан Данилишин сам хочет возглавить Нацбанк. Но вопрос назначения и увольнения руководителя центробанка – прерогатива президента, ведь именно он вносит соответствующие представления в Раду. Но для этого президента "нужно" убедить в "некомпетентности" Смолия и острой нужности Данилишина. И для этого необходимо создать определенный информационный фон.

Параллельно предпринимаются шаги по созданию собственной команды в свете будущего захода на правление НБУ. Как утверждает источник "Апострофа", Данилишин дал понять некоторым членам совета, что в случае его утверждения главой Нацбанка они смогут стать его заместителями. С этим, очевидно, и связаны эскапады по поводу нелояльных отдельных членов совета, а также в адрес нынешнего правления.

Если же убедить президента не удастся – ведь эффективные результаты работы регулятора на лицо, и любые действия по смещению нынешнего руководства приведут к серьезным вопросам со стороны банковского сектора и международных финансовых институций, то есть запасной вариант – упомянутый законопроект об урезании полномочий правления Нацбанка.

Ну а пока можно попробовать просто повысить себе зарплату – на законных, причем, основаниях. Мелочь, но все равно приятно…