Ставка на прорыв: что должно сделать правительство Гончарука

В Украине появилось новое правительство во главе с самым молодым за всю историю страны премьер-министром Алексеем Гончаруком. Весь нынешний состав Кабмина также претендует на звание самого юного в Европе. "Апостроф" выяснял, что должен сделать Кабинет министров Алексея Гончарука в ближайшие 100 дней.

Совсем недавно – 27 августа – завершились 100 дней президентства Владимира Зеленского. Можно по-разному оценивать результаты работы главы государства в этот период, однако очевидно, что все это время он в своей деятельности не мог опереться на парламент и правительство. Но 29 августа начала работать Верховная Рада, в которой большинство принадлежит президентской партии "Слуга народа". И в этот же день народные избранники утвердили персональный состав Кабинета министров во главе с Алексеем Гончаруком. А потому 29 августа будем считать символической точкой отсчета 100 дней правительства Гончарука.

Какую страну строим?

"Самое главное, что за первые 100 дней должно сделать правительство, - привести страну к правильной логике экономической политики. А она, на мой взгляд, заключается в том, что начинать нужно не с бюджета на следующий год, потому что это – не самоцель, а инструмент. Начинать нужно с экономической модели, которую правительство предлагает для Украины. После этого правительство должно разработать поэтапные программы реализации этой модели, и уже под реализацию этих программ разрабатывается и принимается государственный бюджет", - заявил в комментарии "Апострофу" глава Комитета экономистов Украины Андрей Новак.

Однако властная команда все-таки решила начать с бюджета на следующий год, проект которого правительство должно подать в Верховную Раду уже до 15 сентября, при том, что программа правительства будет прорабатываться до 1 октября.

"А это значит, что правительство будет не вести экономическую политику, а лишь реагировать на экономические события", - подчеркнул Андрей Новак.

Как рассказал "Апострофу" директор экономических программ аналитического центра "Украинский институт будущего" Анатолий Амелин, с точки зрения опыта трансформации сложных систем, первые три месяца для правительства являются самыми важными.

"С одной стороны, это срок, в течение которого новый топ-менеджер входит в курс дела всех процессов, с другой стороны, за этот срок сложная система поддается изменениям. Если в течение первых трех месяцев не делаются радикальные изменения, то с четвертого месяца система начинает костенеть, цементироваться и намного слабее поддаваться изменениям", - считает специалист.

По его словам, за первые три месяца правительство должно составить четкий план трансформации государственной системы, государственных органов, при этом "внутри каждого ведомства должен быть проведен аудит всех функций".

"Это – тактическая задача. Вторая задача – стратегическая. Для того, чтобы проводить даже тактические реформы, чтобы делать даже маленькие шаги, важно понимать: зачем мы это делаем? какую страну мы строим? Эти задачи должны быть четко артикулированы, и в рамках этих задач должны делаться тактические трансформации", - подчеркнул Амелин.

Эксперт также отметил, что украинская экономика остро нуждается в инвестициях. По его словам, только внешних инвестиций нужно не менее 5 миллиардов долларов в год (в 2018 году было 2,36 миллиарда долларов, - "Апостроф"), но без конкретных проектов "их просто не дадут".

"Нам нужно определить приоритетные сектора экономики и сформировать команды, которые будут заниматься привлечением инвестиций в развитие проектов по этим направлениям", - сказал Анатолий Амелин. В частности, это могут быть проекты транспортной инфраструктуры, энергетической инфраструктуры.

Украинская экономика остро нуждается в инвестициях Фото: pixabay.com

Помощь президента

Владимир Зеленский 2 сентября провел встречу с представителями парламента, правительства и силовых ведомств, на которой были озвучены в том числе первоочередные шаги в сфере экономики. В этот же день состоялось, по сути, первое заседание нового Кабинета министров (впервые Алексей Гончарук собрал новоназначенных министров сразу же после утверждения правительства 29 августа), на котором перечисленные тезисы были уточнены и расширены.

Так, правительство ставит перед собой амбициозную, но, по словам Гончарука, вполне реалистичную задачу: экономика Украины в ближайшие пять лет должна вырасти "минимум на 40%". Глава правительства подчеркнул, что эта цифра не взята с потолка, а является результатом расчетов, "которые будут отражены в программе действий правительства". По его словам, уже в 2020 году рост должен быть не менее 5%. Для сравнения - в 2018 году отечественная экономика (более научный термин – ВВП) выросла на 3,3%, а в нынешнем году, по экспертным оценкам, ее рост может оказаться даже меньше 3%. По крайней мере, такие прогнозы делались до прихода в Кабмин новой команды.

Еще одной задачей, по словам Гончарука, является создание одного миллиона новых рабочих мест. А заявленный экономический рост позволит выполнить эту задачу.

Президент несколько "облегчил" правительству работу, сформулировав для него некоторые задачи. В том, что касается трансформации собственно системы исполнительной власти, он поручил Кабинету министров "провести полную кадровую перезагрузку наиболее коррупционных для бизнеса и граждан органов государственной власти". Срок на это отведен до 1 января 2020 года (это несколько больше 100 дней, которые истекают 6 декабря).

Кроме того, глава государства поручил Кабмину до 1 октября разработать и внести на рассмотрение Верховной Рады законопроект об открытии рынка земли сельскохозяйственного назначения. Также до конца текущего месяца правительству поручено подготовить и внести в парламент законопроекты о легализации игорного бизнеса и добычи янтаря.

Не забыть о гражданах

При этом президент требует от Кабмина снизить тарифы на жилищно-коммунальные услуги. Если это сделано не будет, то правительство отправят с отставку, заявил Владимир Зеленский в интервью актеру Станиславу Боклану, которое вышло на телеканале "1+1". Правда, президент уточнил, что речь идет не столько о конкретной цифре в платежке, сколько о том, "какой процент от того, что получает человек (пенсии или зарплаты), он платит за "коммуналку". То есть очевидно, глава государства, вероятнее всего, ставит задачу увеличить доходы граждан.

Кстати, сам Гончарук ранее в одном из интервью заявил, что нынешний прожиточный минимум в Украине, "который задекларирован у нас на бумаге" (согласно закону о госбюджете на 2019 год, с 1 июля средний прожиточный минимум установлен на уровне 1936 гривен в месяц, а с 1 декабря он повысится до 2027 гривен, – "Апостроф"), не соответствует жизненным реалиям, а потому должен быть пересмотрен. Очевидно, в сторону увеличения.

Гончарук ранее в одном из интервью заявил, что нынешний прожиточный минимум в Украине не соответствует жизненным реалиям Фото: Апостроф / Александр Гончаров

Еще одним способом увеличить фактические доходы граждан может стать снижение ставки подоходного налога (сейчас в Украине стандартная ставка налога на доходы физических лиц - НДФЛ - составляет 18%, - "Апостроф"). Об этом в одном из недавних интервью рассказал глава Государственной налоговой службы Сергей Верланов: "Есть стратегическое видение, что ставки НДФЛ нужно уменьшать и оставлять больше денег гражданам. Это даст толчок потреблению, что будет стимулировать экономику". Впрочем, пока окончательное решение по этому вопросу не принято. В любом случае, налоговая реформа будет проведена не ранее весны 2020 года, так как, по словам Алексея Гончарука, "нельзя менять налоговую систему во втором полугодии".

В фарватере МВФ

И это - далеко не полный перечень инициатив новой власти.

На заседании Кабмина Алексей Гончарук сообщил о готовящейся ликвидации экономического подразделения в Национальной полиции и СБУ - то есть силовики перестанут вмешиваться в деятельность бизнеса. По его словам, в ближайшее время Рада должна принять закон о новом органе, который будет заниматься вопросами преступлений в экономической сфере. Речь идет о Службе финансовых расследований, создание которой предусмотрено меморандумом о сотрудничестве Украины с Международным валютным фондом (МВФ). Президент поставил задачу перед парламентом принять этот закон до 1 декабря.

И это не может не радовать как представителей бизнеса, которые устали от "наездов" силовиков, так и международных партнеров нашей страны, включая упомянутый МВФ. Специалист отдела продаж долговых ценных бумаг Dragon Capital Сергей Фурса назвал это решение "важнейшим изменением".

"Потому что главная проблема - это суды и силовики. И часть этой проблемы может быть минимизирована этим законом", - пояснил эксперт в комментарии "Апострофу".

Сергей Фурса последовательно критиковал многие действия "Зе-команды", а потому его трудно заподозрить в ангажированности по отношению к ней. Тем более примечательна его более чем комплиментарная характеристика предложенных инициатив.

"То, что было озвучено, это – прекрасно. Это - ускорение структурных реформ. Это удивительно, в том числе, потому, что ничего не предвещало, что они будут говорить именно так. Все это давно назрело-перезрело и, на самом деле, является движением в фарватере МВФ".

Эксперт подчеркнул, что многое будет зависеть и от парламента, поскольку речь идет о значительном количестве законопроектов.

Добавим, что, учитывая наличие в Раде устойчивого пропрезидентского и, по умолчанию, проправительственного большинства, заминок с принятием законов возникнуть, по идее, не должно.

"В случае реализации реформ заявленный рост ВВП выглядит вполне реальным", - отметил Фурса.

Помимо Службы финансовых расследований Фурса отметил решение об открытии рынка земли, намерение принять законы о СПЛИТе и концессии, задачи по проведению приватизации (планы приватизации, особенно "большой" приватизации, в Украине из года в год не выполняются, – "Апостроф") и "активизация темы с ProZorro (электронная система госзакупок)".

Единственное, что пока не совсем вписывается в обозначившийся реформаторский тренд, это – поблажки, которые новая власть решила сделать "евробляхерам" - владельцам автомобилей на иностранных номерах. Ожидается, что штрафные санкции за нерастаможенные авто отложат еще на три месяца.

Мы это уже слышали

Однако пока озвученные реформы - всего лишь планы. К сожалению, украинцы не раз слышали от политиков и чиновников очень правильные обещания, которые не воплотились в жизнь.

Последний раз нечто похожее было в 2014 году, когда на волне эйфории после Революции достоинства - даже, несмотря на аннексию Крыма и оккупацию Донбасса "северным" соседом - люди поверили, что предложенные властью реформы, в том числе непопулярные, сделают, в конце концов, их жизнь лучше. Но реформы оказались половинчатыми, коррупция разрослась до невиданных размеров, а власть предержащие занялись своим любимым делом - осваиванием финансовых потоков.

Может ли подобное произойти с "Зе-командой"? Конечно же, такой риск есть. Но у правительства Алексея Гончарука, сегодня есть уникальная возможность, наверное, впервые в истории Украины, воплотить все или почти все (будем реалистами) задуманное в жизнь. И, будем надеяться, что первые результаты работы Кабмина мы увидим уже в ближайшие 100 дней.