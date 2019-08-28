Сколько воды нужно пить в день: отвечает диетолог

В интернете полно информации о том, что для хорошего здоровья и похудения взрослому человеку следует пить около 2 литров воды в день. В то же время некоторые доказывают, что пить нужно тогда, когда хочется, и нет смысла мучить себя общими рекомендациями. Вот, что рассказала нам в интервью диетолог Наталья Бочарова.

По словам Бочаровой, каждый из нас всегда должен иметь под рукой бутылочку с водой. В противном случае мы рискуем не только заработать обезвоживание, но и буквально отучить свое тело пить.

"У нас до сих пор нет возможности везде набрать воды. Только в магазине, и то преимущественно в пластиковой бутылке. Но это норма - выпивать достаточное количество воды в день. У нас же почему-то крутят компоты, пьют газированные воды, а бутылочки с собой не носят. Это то, что должно прививаться с детства, - считает врач. - В противном случае организм отвыкает пить. День не дал воды, два не дал воды, а на третий он уже не попросит. Он адаптируется, но это не нормально. Потом у нас появляются проблемы и мы идем к врачу".

Некоторые люди считают, что воду в течение дня можно заменить кофе или чаем. Наталия Бочарова подчеркивает, что это не так (хотя оба напитка, в целом, не стоит считать вредными).

"Кофе - это диуретик, он выводит из организма воду. Поэтому да, его количество нужно компенсировать. Чай - не всегда. Это уже надо смотреть, какой именно. А в общем и кофе не плохо, и чай не плохо. Зеленый чай, например, имеет много антиоксидантов. Кофе также, но уже надо смотреть по генетике, какая скорость вывода кофеина, какой метаболизм, - говорит диетолог. - Кому-то можно пить одну чашку кофе в день, кому-то категорически нельзя, кому-то можно пять. Но ни кофе, ни чай не компенсируют воду".

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