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Длинные или короткие? Какие ногти в моде этой осенью

Выбирайте самые свежие идеи осеннего маникюра

вторник, 17 сентября 2019, 18:49
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Каждый сезон приносит нам множество новинок в мире моды. Новые тренды появляются не только в одежде и прическах, но и в маникюре. Меняются оттенки, дизайн, а также длина и форма ногтевой пластины.

Как мы неоднократно упоминали, в 2019 году в тренде естественность и простота, поэтому короткие ногти как никогда актуальны этой осенью. В то же время нейл-стилисты предлагают варианты и с длинными ноготочками. Как видим, тренды весьма неоднозначные. Поэтому, какой осенний маникюр 2019 выбрать - решать вам.

Маникюр на короткие ногти

Сегодня многие модницы отдают предпочтение коротким ногтям. У такого маникюра есть свои плюсы. Во-первых, это очень удобно в повседневной жизни, а во-вторых, можно смело выбирать темные тона, характерные для осеннего периода. Если на очень длинных ногтях красный или черный может выглядеть вульгарно, то на коротких ногтях эти цвета смотрятся стильно и гармонично.

К тому же маникюр на короткие ногти выполняется по времени намного быстрее нежели декорирование длинных ногтей. А это немаловажно для девушки, у которой расписано все по минутам.

Осенний маникюр 2019 на длинные ногти

Любительницы длинных ноготков также смогут найти идеи для создания модного маникюра. Однотонный маникюр нюдовых оттенков - бесспорный лидер среди дизайна для длинных ногтей. Такой маникюр смотрится изящно и утонченно. Однако, выбирая такой маникюр важно не переборщить с длиной ногтевой пластины. Старайтесь выбирать такую длину, чтобы вам было комфортно.

  • Ранее The Lime собрал для вас самые свежие идеи маникюра на осень, которые восхищают своей красотой и простотой одновременно.
  • А также подготовил для вас тест, с помощью которого вы сможете подобрать свой идеальный маникюр. Он состоит всего из нескольких вопросов и отнимет не более пяти минут.

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