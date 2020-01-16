7 признаков некачественного маникюра в салоне - как распознать дилетанта

Бывало ли у вас так, что вы приходите в салон красоты, платите деньги, доверяете мастеру, но в итоге остаетесь недовольны результатом? Чтобы избежать таких неприятных ситуаций, нужно знать на какие вещи стоит обращать внимание. Мы собрали для вас признаки непрофессионального маникюра, которые обязательно должны вас насторожить.

Некачественная дезинфекция

Все инструменты для маникюра и педикюра обязательно должны быть тщательно продезинфицированы. Простого протирания спиртом в этом деле недостаточно. В салоне обязательно должны быть специальные боксы, как в хирургических отделениях. Только с их помощью есть шанс убить всех микробов и обезопасить клиента.

Клиент имеет право узнать, как именно проводят дезинфекцию оборудования, поэтому не бойтесь задавать вопросы. Помните, что речь идет о вашем здоровье.

Плохой запах в салоне

Если вам кажется, что в салоне плохо пахнет, спросите у мастера или администратора, в чем причина. Многие вещества для маникюра и педикюра являются достаточно сильными химикатами, поэтому в салоне обязательно должна быть рабочая вытяжка. Если ее нет или она неисправна, вы рискуете надышаться различными испарениями.

Это чревато головной болью, проблемами с давлением и даже развитием различных заболеваний дыхательных путей.

Тупые инструменты

Спросите у мастера, как давно он точил свои инструменты. Это очень важно, ведь тупые лезвия могут оставить заусенцы, порезы и другие неприятные последствия.

Профессиональные мастера регулярно занимаются уходом за своей аппаратурой и всегда поддерживают рабочее оборудование в хорошем состоании.

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Некачественные покрытия

Если вы видите, что лак для покрытия ногтей тянется, сбивается в комки, наносится неравномерно и неаккуратно, лучше сразу попросите прекратить процедуру и идите в другой салон. Плохие специалисты часто экономят на средствах, поэтому продолжают использовать многие продукты после окончания их срока годности.

Такое покрытие продержится недолго, вряд ли будет красиво смотреться и даже может навредить вашим ногтям.

"Потом все само исправится"

Если вам что-то не нравится в вашем маникюре и в ответ на претензию вы слышите: "Да ничего, все потом само выровняется!", никогда не верьте. Так отвечают только дилетанты, которые попросту хотят как можно скорее избавиться от клиента и получить от него деньги.

Хороший мастер обязательно учтет все ваши пожелания, услышит все замечания и расскажет вам, как можно все исправить и улучшить.

Большое количество масла

Часто мастера смазывают пальцы клиентов большим количеством специального масла. В этом нет ничего плохого, если это специальное масло для смягчения кутикулы или просто увлажняющее средство.

Но, если вы видите, что возле ваших ногтей заметна сухая кожа, кутикула убрана не полностью или имеются прочие несовершенства, стоит насторожиться. Ведь нередко недобросовестные мастера просто скрывают маслом проблемы, которые не хотят исправлять.



Отказ исправить ошибку

Клиент имеет полное право попросить мастера исправить какую-то ошибку в работе. Например, если вы зацепили покрытие, рисунок вышел не таким, как вы просили, или же если вам не нравится цвет или форма - все эти нюансы добросовестный профессиональный мастер должен услышать и учесть. Без дополнительной платы, если только вы не просите полностью изменить технику и вид работы.

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