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Фаворитка Танців з зірками-2019 повторила в финале самый сексуальный номер сезона: видео

Всего финалисты исполнили в эфире шесть разных танцев

понедельник, 25 ноября 2019, 00:00
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Фаворитка шоу Танці з зірками-2019, гимнастка Анна Ризатдинова, вызвала громкие овации зала своим выступлением в финале 24.11.19. В программе заключительного этапа спортсменка и ее партнер Александр Прохоров повторили страстную румбу, которая была названа зрителями самым сексуальным танцем этого сезона.

Примечательно, что в финале каждая пара исполнила шесть разных танцев - свой первый танец, самый популярный, по мнению зрителей, а также четыре других, выбранных судьями. Румба Анны Ризатдиновой вновь вызвала восторг судей, которые в девяти эфирах из 14-ти оценивали спортсменку максимальными баллами.

Напомним, 24.11.19 в эфире канала "1+1" проходит финал шоу Танці з зірками-2019, за победу в котором соревнуются три пары участников - Анна Ризатдинова и Александр Прохоров, Ксения Мишина и Женя Кот, а также Виктория Булитко и Дмитрий Дикусар.

В ночь на понедельник по итогам голосования членов жюри и телезрителей будут названы имена победителей шоу.

  • Незадолго до финала Танців з зірками-2019 мы пообщались с Викторией Булитко. Актриса студии "Дизель Шоу" рассказала, почему сперва не обрадовалась прохождению в финал, чего боялась при знакомстве с Дмитрием Дикусаром и на какие результаты рассчитывает в это воскресенье.

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