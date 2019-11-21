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Сериал "Викинги" получит продолжение о событиях через 100 лет после финального сезона

Сценарист, продюсеры и съемочная группа останутся прежними

четверг, 21 ноября 2019, 12:39
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4 декабря на Netflix выходит 6-й и финальный сезон сериала "Викинги", но на этом история не заканчивается: стриминговая платформа заказала сиквел, действия которого будут разворачиваться через 100 лет после завершения оригинального шоу. Издание Variety пишет, что сериал будет называться "Викинги: Вальхалла".

Исполнительным продюсером "Вальхаллы" выступит создатель "Викингов" Майкл Херст, а сценаристом и шоураннером - Джеб Стюарт, работавший над оригинальным сериалом. Кроме того, новое шоу также будет сниматься в Ирландии, и многие члены съемочной группы вернутся к своим обязанностям.

"Я очень рад объявить о продолжении нашей саги о викингах, - сказал Херст. - Я знаю, что миллионы поклонников по всему миру будут в восторге от того, что MGM и Netflix поверили в будущее нашего шоу. Джеб Стюарт, действительно замечательный сценарист, привнесет новые сюжетные линии и мощное интуитивное видение в истории о некоторых самых известных викингах".

Создатели "Вальхаллы" обещают фанатам все, что полюбилось им во франшизе: "сложных персонажей, экшн и драматическую повествование, освещающее тему власти, семьи и долга".

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