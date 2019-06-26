Мурашки по коже: ONUKA впечатлила сеть новым летним треком

Популярная украинская электро-фолк группа ONUKA презентовала новый сингл под названием ZENIT.

Премьера трека состоялась 26 июня на YouTube-канале коллектива. В новой песне много народных инструментов – цимбалы, бандура, дрымба, трембита. В записи композиции принял участие даже детский хор.

"Я хотела создать песню - на манер старых украинских веснянок. Легкую, солнечную и жизнеутверждающую. Воспеть мир, в котором мы живем, несмотря на все его недостатки и противоречия. Остановитесь на минуту. Найдите свое направление движения, когда солнце будет в зените", - рассказала о песне вокалистка коллектива Ната Жижченко на своей странице в Facebook.

Поклонники уже успели оценить музыкальную новинку, они написали, что песня впечатлила их до мурашек.

"Очень и очень круто. Аж до глубины пробирает. Радует что есть у нас есть люди которые творят невероятное", "Шикарный трек", "Мурашки по коже", "Это мировой уровень музыки, я в восторге", "Круто", "Шедевр", "Я влюблена! Песня сделала мой день! Ощущение свободы, умиротворения, прилива энергии", - пишут фанаты.

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