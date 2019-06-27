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Салат "Цезарь": простой пошаговый рецепт популярного блюда с курицей

Вопреки громкому названию, классический салат "Цезарь" довольно прост в приготовлении

четверг, 27 июня 2019, 19:50

Салат "Цезарь" найдется в меню большинства профессиональных заведений. Все дело в том, что успешное сочетание ингредиентов сделало его одним из самых популярных блюд, которые пользуются популярностью у люди с разными вкусовыми предпочтениями.

Вопреки своему громкому названию, классический салат "Цезарь" довольно прост в приготовлении. И осилит его любая домохозяйка даже без особого опыта в кулинарии. The Lime вспомнил рецепт салата, для которого вам потребуются зеленый салат (1 пучок), помидор (1 шт), куриное филе (300 г), белый хлеб (6 кусочков), соус "Цезарь" (по вкусу), сливочное масло (2 ст. ложки), чеснок (2 зубчика), сыр пармезан (по вкусу). Давайте-ка приготовим ваш замечательный салат!

Шаг 1: Промываем наш салат, даем ему высохнуть и просто нарываем на небольшие кусочки его листья. Откладываем в холодильник.

Шаг 2: Нарезаем пластинками чеснок. На разогретую сковороду кладем одну столовую ложку сливочного масла. Дав ему расплавиться, бросаем чеснок.

Шаг 3: Куриное филе нарезаем на небольшие кусочки. Кладем их на сковороду к чесноку. Обжариваем на сильном огне около 10 минут до румяной корочки. Снимем с огня.

Шаг 4: В ту же сковороду добавляем еще одну столовую ложку масла и второй зубчик чеснока. Нарезаем на небольшие кубики хлеб и, помешивая, обжариваем их до румяной корочки.

Шаг 5: Достаем из холодильника листья салата, кладем в них обжаренную курицу, режем помидоры тонкой соломкой, заправить все соусом "Цезарь" и перемешиваем. Сверху кладем сухарики и натираем сыр.

Ваш салат "Цезарь" на этом этапе готов. Насладитесь им сполна. А в качестве бонуса предлагаем вам еще несколько полезных видеорецептов по приготовлению простых и вкусных салатов.

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