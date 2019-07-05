Маникюр этого лета: 10 свежих идей на каждый день

Маникюр на лето - вопрос, к которому стоит подойти с креативом. Дело вкуса, но дизайн ногтей на этот период времени будто просит легкости и непринужденности, ярких красок и рисунков.

Подобрав несколько идей, а иногда совместив их, можно получить весьма оригинальный результат. Ваш летний маникюр не останется без внимания окружающих, к тому же придаст вам уверенности в себе и подарит хорошее настроение. The Lime подобрал 10 свежих идей маникюра для этого лета на каждый день.

Стилей и видов маникюра на лето сегодня есть бесчисленное количество. Это и нежные пастельные цвета, и экспрессивные оттенки с узорами, и всевозможные интригующие идеи с совмещением разных оттенков. Весьма оригинальные луки вы всегда можете дополнить на свой вкус. Внести свои идеи и разнообразить уже готовые.

Не теряют популярности в сезоне лето 2019 и спокойные пастельные цвета. Женственные тона гель-лака придают ногтям свежесть и легкости. Не менее ходовыми остались и далеко не новые варианты французского маникюра. Но ведь и к ним можно подойти со свежим взглядом и идеями.

В определенных ситуациях беспроигрышными будут утонченные цвета. Пудровые, к примеру, будет к лицу многим модницам.

Обворожительно выглядит маникюр в стиле омбре с тонким градиентом, лунный арт, украшенный камушками или оригинальными полосками. Придать ногтям изюминку вовсе не сложно.

Можно рассматривать и экспрессивный маникюр: пестрые цвета, яркие идеи. Да, он идеально подходит для летних образов, отпуска и вечеринок. Оранжевый, розовый, синий, желтый - отличные варианты. При этом всегда есть возможность дополнить их стильными решениями, которые выделят вас.

Безусловно, в каждом типе дизайна ногтей есть свои тонкости и особенности подхода. Поэтому, каким будет модный летний маникюр - решать вам. Главное правило - чувствовать себя уверенно и получать от проделанной работы массу удовольствия.

Ранее The Lime собрал для вас 10 вариантов стильных стрижек, которые будут сиять в этом сезоне. С такими прическами вы не останетесь без внимания и будете всегда на высоте.

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