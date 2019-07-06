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День поцелуя и именины Антона: какой праздник 6 июля

Какие праздники отмечают 6 июля

суббота, 6 июля 2019, 08:00
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6 июля 2019 года отмечаются сразу несколько интересных праздников. На эту дату выпадают именины Антона и нескольких других. Чтобы наши читатели были в курсе всех важных событий этого дня, "Апостроф.Лайм" собрал все самые значимые праздники и информацию о них в этом материале.

Всемирный день поцелуя

6 июля во всем мире отмечается один из самых романтичный праздников - День поцелуя. Праздновать эту дату придумали в Великобритании. Позже приятная трогательная традиция распространилась и по другим странам.

Особых торжественных мероприятий в этот день обычно не устраивают. В некоторых городах проводят тематические выставки, концерты и другие развлекательные встречи, но широкого размаха эти действа обычно не имеют. Но, несмотря на всю эту скромность, одна традиция все-таки остается неизменной и обязательной к соблюдению - 6 июля непременно нужно поцеловать кого-то, кто вам дорог.

Родились в этот день

Фрида Кало, мексиканская художница, Нэнси Рейган, американская актриса, супруга 40-го президента США Рональда Рейгана, Сильвестр Сталлоне, американский актер, кинорежиссер, сценарист и продюсер, Джеффри Раш, австралийский актер театра, кино и телевидения, 50 Cent, американский рэп-исполнитель, актер, писатель, продюсер, Ева Грин, французская актриса кино, театра и телевидения, модель.

Именины

Антон, Артем, Герман, Святослав, Федор, Александр, Алексей, Митрофан, Петр.

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