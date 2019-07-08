День памяти святых Петра и Февронии и именины Василия: какой праздник 8 июля

8 июля 2019 года отмечаются сразу несколько интересных праздников. На эту дату выпадают именины Василия и нескольких других. Чтобы наши читатели были в курсе всех важных событий этого дня, "Апостроф.Лайм" собрал все самые значимые праздники и информацию о них в этом материале.

День памяти святых Петра и Февронии

8 июля православная церковь отмечает День памяти святых Петра и Февронии - покровителей семьи и брака. Их союз уже многие века является образцом христианского супружества.

В горе и в радости эти двое были вместе, несмотря ни на какие преграды. В старости они приняли монашеский постриг в разных монастырях. Тогда оба молили Бога, чтобы тот позволил им умереть в один день. Также они завещали положить их тела в одном гробу. Скончались Петр и Феврония в один день и час, 8 июля 1228 года, но их просьбу не выполнили - погребение в одном гробу сочли несовместимым с монашеским званием. Тела святых положили отдельно, но уже на следующий день они все равно оказались вместе.

"Она (Феврония) творит чудеса походя: заставляет за одну ночь расцвесть в большое дерево воткнутые для костра ветви. Ее животворящая сила распространяется на все окружающее. Крохи хлеба в ее ладони превращаются в зерна благоуханного ладана.

Князь Петр пытается обмануть ее только один раз, вначале, когда он решает не жениться на ней, вопреки своему обещанию. Но после первого же урока, преподанного ему Февронией, он слушает ее во всем и, обвенчавшись, живет с нею в согласии, их любовь переступает и за порог смерти", - говорится в книге "Великое наследие" Д.С. Лихачева.

Родились в этот день

Джон Рокфеллер, американский промышленник, основатель нефтяной компании Standard Oil, Артур Джон Эванс, английский историк и археолог, первооткрыватель минойской цивилизации, Эрнст Блох, немецкий философ, социолог и публицист, неомарксист, Нельсон Рокфеллер, американский политик и бизнесмен, вице-президент США, Энди Флетчер, британский музыкант-клавишник, один из основателей группы Depeche Mode, Джоан Осборн, американская рок-певица, автор песен, Жанна Фриске, российская эстрадная певица, телеведущая, актриса, бывшая солистка группы "Блестящие", Диана Арбенина, российская певица, музыкант, лидер рок-группы "Ночные снайперы".

Именины

Василий, Николай, Никон, Ливия, Денис, Прокоп, Петр, Семен, Федор.

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