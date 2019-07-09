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Празднование в честь явления Тихвинской иконы Божией Матери и именины Дениса: какой праздник 9 июля

Какие праздники отмечают 9 июля

вторник, 9 июля 2019, 08:00
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9 июля 2019 года отмечаются сразу несколько интересных праздников. На эту дату выпадают именины Дениса и нескольких других. Чтобы наши читатели были в курсе всех важных событий этого дня, "Апостроф.Лайм" собрал все самые значимые праздники и информацию о них в этом материале.

Празднование в честь явления Тихвинской иконы Божией Матери

9 июля православные верующие отмечают Празднование в честь явления Тихвинской иконы Божией Матери. Эта икона была написана самим святым апостолом и Евангелистом Лукой. До 5 века она находилась в Иерусалиме, позже ее перенесли из оттуда в Константинополь.

Считается, что эта икона обладает удивительным свойством чудотворения - она якобы исцеляет больных, направляет людей на путь истиный, в старину она также помогала воинам одерживать победы в битвах. Эту икону почитают в Иерусалиме по сей день, так как помнят о многочисленных чудесах, которые она сотворила.

В этот день церкви не устраивают особых мероприятий, но верующие считают, что нужно обязательно сходить на службу. Также можно поставить свечку, помолиться и попросить у покровительницы благополучия и здоровья.

Родились в этот день

Фердинанд II, король Чехии, Венгрии, с 1619 года император Священной Римской империи, Алексис Пирон, французский драматург, поэт и юрист, Анна Радклиф, английская писательница, одна из основательниц готического романа, Мэтью Грегори Льюис, английский романист и поэт, Джордж Дарвин, английский астроном, второй сын Чарльза Дарвина, Андрей Капица, российский географ, геоморфолог, исследователь Антарктиды, профессор, член-корреспондент РАН, Лия Ахеджакова, российская актриса театра и кино, Том Хэнкс, американский актер, кинорежиссер, сценарист и продюсер, Кортни Лав, американская актриса, певица, автор песен, солистка рок-группы Hole, вдова Курта Кобейна.

Именины

Давид, Денис, Иван, Тихон, Ян, Павел, Георгий, Егор.

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Раздел: ЛаймLifestyle
Теги: праздник

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