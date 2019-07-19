День женщин-министров и именины Юлии: какой праздник 19 июля

19 июля 2019 года отмечаются сразу несколько интересных праздников. На эту дату выпадают именины Юлии и нескольких других. Чтобы наши читатели были в курсе всех важных событий этого дня, "Апостроф.Лайм" собрал все самые значимые праздники и информацию о них в этом материале.

День женщин-министров

19 июля в Японии отмечают необычный профессиональный праздник - День женщин-министров. Это торжество является неофициальным, но очень известным.

Дату празднования выбрали не случайно. Именно 19 июля 1960 года Накаяма Маса стала первой женщиной в Японии, получившей пост министра. Ей поручили возглавлять Министерство здравоохранения. С тех пор 19 июля и считается в этой стране Днем женщин-министров.

Родились в этот день

Владимир Маяковский, русский советский поэт, один из крупнейших поэтов XX века, Александр Ширвиндт, актер театра и кино, театральный режиссер, сценарист, педагог, Бенедикт Камбербэтч, британский актер театра, кино и телевидения, Джаред Падалеки, американский актер.

Именины

Анатолий, Антон, Архип, Василий, Виктор, Глеб, Ульяна, Юлия.

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