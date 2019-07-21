День металлурга и именины Дмитрия: какой праздник 21 июля

21 июля 2019 года отмечаются сразу несколько интересных праздников. На эту дату выпадают именины Дмитрия и нескольких других. Чтобы наши читатели были в курсе всех важных событий этого дня, "Апостроф.Лайм" собрал все самые значимые праздники и информацию о них в этом материале.

День металлурга

21 июля отмечается международный профессиональный праздник - День металлурга. Торжество является официальным, но дополнительного выходного в этот день в нашей стране не устраивают.

В этот день обычно не проводят никаких особенных праздничных мероприятий. Но нередко проходят вручения наград отличившимся работникам металлургической отрасли. Также многие предприятия поздравляют своих работников. 21 июля в некоторых городах проводят тематические конференции, форумы и другие встречи, на которых специалисты могут поделиться опытом и обсудить развитие промышленности.

Родились в этот день

Эрнест Хемингуэй, американский писатель, журналист, лауреат Нобелевской премии, Робин Уильямс, американский актер, сценарист, продюсер, стендап-комик, Нонна Гришаева, российская актриса, телеведущая, певица, Джош Хартнетт, американский киноактер.

Именины

Александр, Дмитрий, Федор.

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