День металлурга и именины Дмитрия: какой праздник 21 июля

21 июля 2019 года отмечаются сразу несколько интересных праздников. На эту дату выпадают именины Дмитрия и нескольких других. Чтобы наши читатели были в курсе всех важных событий этого дня, "Апостроф.Лайм" собрал все самые значимые праздники и информацию о них в этом материале.
День металлурга
21 июля отмечается международный профессиональный праздник - День металлурга. Торжество является официальным, но дополнительного выходного в этот день в нашей стране не устраивают.
В этот день обычно не проводят никаких особенных праздничных мероприятий. Но нередко проходят вручения наград отличившимся работникам металлургической отрасли. Также многие предприятия поздравляют своих работников. 21 июля в некоторых городах проводят тематические конференции, форумы и другие встречи, на которых специалисты могут поделиться опытом и обсудить развитие промышленности.
Родились в этот день
Эрнест Хемингуэй, американский писатель, журналист, лауреат Нобелевской премии, Робин Уильямс, американский актер, сценарист, продюсер, стендап-комик, Нонна Гришаева, российская актриса, телеведущая, певица, Джош Хартнетт, американский киноактер.
Именины
Александр, Дмитрий, Федор.
Читайте также гороскоп на июль 2019 года для всех знаков зодиака.
Самые сочные новости теперь в Telegram! Подписывайтесь на канал The Лайм, чтобы ничего не пропустить.