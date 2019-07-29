В сети стала популярной новая оптическая иллюзия - фотограф нашел еще один способ обмануть мозг

В соцсетях набирает популярность новая оптическая иллюзия, которая превращает черно-белые снимки в цветные. Такого эффекта фотограф с ником Øyvind Kolås достиг путем наложения на фотографии разноцветной сетки.

Как отметили пользователи Reddit, где эксперимент фотографа собрал более 15 тыс. "плюсов", парню удалось обмануть мозг. Вирусные кадры люди воспринимают по-разному: кто-то видит черно-белые фото с полосками, а кто-то - просто цветные снимки.

Первым экспериментом фотографа стал черно-белый снимок 2011 года, на нем дети фотографируются с черепахой. На этот кадр Øyvind Kolås наложил цветные линии, благодаря которым он тут же стал цветным.

Реддиторы также заметили, что при уменьшении фотографии кажутся все больше цветными. При этом некоторые люди отмечают в своих комментариях, что вовсе не видят цветных фотографий, а лишь цветные полосы на бесцветных снимках.

"Я смотрю с телефона. Выглядит как обычная цветная фотография, пока я не увеличиваю ее. Тогда она становится черно-белой с цветными линиями. Очень круто", "Не знаю, я не вижу никакой иллюзии. Выглядит как черно-белое фото с цветными линиями", - дискутируют в сети.

Такой же эксперимент пользователи Reddit проделали и с рядом других фотографий.

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. И это жуть, насколько огромными могут быть собаки этой породы.

Пользователи соцсетей активно обсуждают героические поступки парня из США, который не просто так надел костюм Бэтмена. В образе супергероя комиксов DC он спасает бездомных животных, умиляя сеть забавными фото.

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