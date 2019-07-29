RU  UA

Лайм

Читайте нас в Telegram-канале

В сети стала популярной новая оптическая иллюзия - фотограф нашел еще один способ обмануть мозг

Эксперимент фотографа стал вирусным в сети и вызвал споры

понедельник, 29 июля 2019, 14:17
читати статтю українською

В соцсетях набирает популярность новая оптическая иллюзия, которая превращает черно-белые снимки в цветные. Такого эффекта фотограф с ником Øyvind Kolås достиг путем наложения на фотографии разноцветной сетки.

Как отметили пользователи Reddit, где эксперимент фотографа собрал более 15 тыс. "плюсов", парню удалось обмануть мозг. Вирусные кадры люди воспринимают по-разному: кто-то видит черно-белые фото с полосками, а кто-то - просто цветные снимки.

Первым экспериментом фотографа стал черно-белый снимок 2011 года, на нем дети фотографируются с черепахой. На этот кадр Øyvind Kolås наложил цветные линии, благодаря которым он тут же стал цветным.

Реддиторы также заметили, что при уменьшении фотографии кажутся все больше цветными. При этом некоторые люди отмечают в своих комментариях, что вовсе не видят цветных фотографий, а лишь цветные полосы на бесцветных снимках.

"Я смотрю с телефона. Выглядит как обычная цветная фотография, пока я не увеличиваю ее. Тогда она становится черно-белой с цветными линиями. Очень круто", "Не знаю, я не вижу никакой иллюзии. Выглядит как черно-белое фото с цветными линиями", - дискутируют в сети.

Такой же эксперимент пользователи Reddit проделали и с рядом других фотографий.

В соцсетях набирает популярность новый флешмоб - люди меряются размерами своих ирландских волкодавов

  • . И это жуть, насколько огромными могут быть собаки этой породы.
  • Пользователи соцсетей активно обсуждают героические поступки парня из США, который не просто так надел костюм Бэтмена. В образе супергероя комиксов DC он спасает бездомных животных, умиляя сеть забавными фото.

Самые интересные новости теперь в Telegram! Подписывайтесь на канал The Lime, чтобы ничего не пропустить.

Новости партнеров

Читайте также

Международный день тигра и именины Юлии: какой праздник 29 июля

Международный день тигра и именины Юлии - Какие праздники отмечают 29 июля

День крещения Киевской Руси и именины Василия: какой праздник 28 июля

День крещения Киевской Руси и именины Василия - Какие праздники отмечают 28 июля

Икра из баклажан: пошаговый рецепт сезонной заготовки

Баклажанная икра - вкусная и ароматная заготовка на зиму, которая готовится из простых продуктов.

Новости партнеров

Загрузка...

Интервью

Роуз Макгоуэн

В Украине со мной очень человечны, и я ценю это - звезда "Зачарованных" Роуз Макгоуэн

Эктор Хименес-Браво

"Украина открыта для бизнеса" - я очень смеялся, когда увидел эту рекламу - Эктор Хименес-Браво

Джамала

Не хочу, чтобы кто-то спекулировал на истории моей семьи, моего народа

Хамерман знищує віруси

На Западной Украине нас больше любят и больше ненавидят, и это можно объяснить - "Хамерман знищує віруси"
Все интервью
подняться наверх
События
    Звезды
      Скандал
        Мода
          Красота
            Афиша
              Кино
                Lifestyle
                  Путешествия
                    Гороскоп

                      © 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

                      Разработка сайта: