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Житель США случайно выбросил 23 тыс. долларов: в это трудно поверить, но мусорщик вернул их владельцу

Пропажу обнаружили уже на конвейерной ленте мусороперерабатывающего завода

понедельник, 5 августа 2019, 16:33
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Житель города Ашленд (штат Орегон, США) по ошибке выбросил обувную коробку, в которой хранил свои сбережения. Ни много ни мало, однако $23 тысячи наличными отправились прямиком в мусорный бак у его дома. В это трудно поверить, но спустя сутки коробка вернулась к нему из мусороперерабатывающего завода.

Осознав, что он выбросил не ту обувную коробку, мужчина тут же обратился за помощью в местную компанию, которая предоставляет услуги по уборке мусора тысячам домов и предприятий в Вашингтоне, Орегоне и Калифорнии. В это время коробка уже направлялась на мусороперерабатывающий завод, пишет Lostcoastoutpost.

Как отметила генеральный менеджер филиала компании Линда Уайз в беседе с источником, шансы найти коробку были мизерными, так как ежедневно сотрудники перевозят громадные объемы мусора. Тем не менее, пересортировать весь мусор, пришедший из Ашленда, удалось за ночь, уже утром на пропажу наткнулся один из рабочих.

"[Деньги] выпали из обувной коробки, и это была буквально куча налички на конвейерной ленте", - рассказал менеджер компании Брайан Соллум.

По словам Соллума, с подобными ситуациями им приходится сталкиваться довольно часто - люди случайно выбрасывают семейные реликвии, антиквариат и прочие дорогие им вещи, но не деньги.

"Это первые для нас. Мы никогда не слышали о том, чтобы кто-то выбрасывал деньги", - посмеялся он.

Увы, в большинстве случаев отыскать пропавшие вещи сотрудникам фирмы им не удается. В этот раз американцу, который пожелал остаться неизвестным, повезло. Коробка вернулась к нему в тот же день.

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