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80-летняя гимнастка бросила вызов возрасту: фото этой бабушки вас вдохновят

Пожилая спортсменка заняла призовое место на соревнованиях по гимнастике

среда, 7 августа 2019, 18:10
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Англичанка Марджори Скоулз прыгает, кувыркается и балансирует на одной ноге вопреки солидному возрасту. Бабушка начала заниматься гимнастикой, когда ей исполнилось 76 лет, и уже через 4 года заняла второе место на чемпионате Великобритании по спортивной гимнастике среди взрослых старше 45 лет.

“Я заинтересовалась художественной гимнастикой, когда наблюдала за тренировками внучки в гимнастическом клубе. Это, безусловно, помогает поддерживать гибкость”, - рассказала Марджори изданию Metro.

Хотя учиться и выходить из зоны комфорта в возрасте 80 лет - сложная задача, Марджори Скоулз считает, что важно быть смелой.

“Я бы сказала, что бояться не стоит. Нужно иметь положительный настрой. Возьмите быка за рога и попробуйте, - советует спортсменка. - Если не испытаете свои силы, вы никогда не узнаете, что можете быть подающей надежды гимнасткой. И это лучшее, что я сделала за долгое время!”

Марджори искренне верит в то, что пожилым людям жизненно необходимо поддерживать здоровье тела и разума.

“Очень легко ничего не делать. Но от активности вы получаете гораздо большую выгоду, - говорит она. - В начале может быть трудно, но как только вы приложите усилия, сразу же удивитесь, насколько лучше себя чувствуете. Это укрепит ваш дух, придаст больше уверенности, вы станете более подвижными и получите цель в жизни. Вы будете чувствовать себя намного лучше физически и морально».

Получить на национальных соревнованиях серебряную медаль - огромное достижение для каждого, но для 80-летней бабушки Марджори это стало невероятным приключением.

“Возможность выполнять упражнения перед такой большой аудиторией - замечательный опыт. Это повысило мою самооценку и подарило ощущение благополучия. На самом деле это было просто фантастически!» - радуется она.

Поэтому в следующий раз, когда усталость и неуверенность помешают вам выйти на прогулку, заняться спортом или попробовать новое хобби, вспомните о Марджори. Она обязательно вас вдохновит!

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