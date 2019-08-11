День ветеринара и Рождество святителя Николая Чудотворца: какой праздник 11 августа

11 августа 2019 года отмечаются сразу несколько интересных праздников. На эту дату выпадают именины Михаила и нескольких других. Чтобы наши читатели были в курсе всех важных событий этого дня, "Апостроф.Лайм" собрал все самые значимые праздники и информацию о них в этом материале.

День работников ветеринарной медицины Украины

11 августа в нашей стране свой профессиональный праздник отмечают люди, которые решили посвятить свою жизнь спасению жизней животных. День работников ветеринарной медицины Украины отмечается в эту дату ежегодно с 2001 года, именно тогда Леонид Кучма подписал соответствующий указ.

Праздник на Украине ввели, чтобы отметить "весомый вклад работников ветеринарной медицины в обеспечение ветеринарного благополучия, ветеринарно-санитарной безопасности продуктов животноводства и охраны окружающей среды".

В этот день принято поздравлять всех причастных к этой нелегкой профессии. Также 11 августа вручают различные премии, устраивают мероприятия и проводят лекции и форумы. Праздник является официальным, но дополнительного выходного в этот день ни ветеринары, ни другие граждане страны не получают.

Рождество святителя Николая Чудотворца

11 августа православная церковь отмечает важный праздник - Рождество святителя Николая Чудотворца. Это один из самых почитаемых святых.

Николай был известен тем, что совершал настоящие чудеса, верно служил Господу, всегда проявлял великое милосердие к окружающим и обязательно приходил на помощь всем страждущим. Также он раздал нищим все, что имел. Сам святой вел очень простой и аскетичный образ жизни. Николай прославился как великий угодник Божий.

Святитель Николай спасал утопающих, помогал освободиться людям, заключенным в темницах, исцелял больных и даже воскрешал умерших. Он всегда боролся за правду и требовал восстановления справедливости. Также он на своем примере учил людей любви и состраданию. Чудотворец прожил достойную долгую жизнь и мирно скончался, достигнув глубокой старости.

Родились в этот день

Эндрю Джексон Дэвис, американский ясновидец и оккультист, основатель американского спиритизма, Алекс Хейли, американский негритянский писатель, Анатолий Кашпировский, психотерапевт, Стив Возняк, программист, один из основателей фирмы Applе, Халк Хоган, американский профессиональный борец, киноактер, Крис Хемсворт, австралийский актер.

Именины

Михаил, Александр, Алексей, Вениамин, Константин, Анатолий, Пахом, Серифим, Клара, Серафима.

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