Лечо из болгарских перцев и помидоров: классический рецепт закуски на зиму

Помидор - едва ли не самый популярный овощ для приготовления различных закусок на зиму. Сегодня существуют десятки всевозможных рецептов, с которыми вы не потеряете много времени, но при этом пополните свои запасы отличными заготовками, способными заменить свежие овощи. Если вы уже запаслись классикой вроде малосольных помидоров, стоит рассмотреть еще одно блюдо - лечо из томатов и болгарских перцев.

Может показаться, что лечо на зиму готовить трудно, однако его рецепт состоит всего из нескольких шагов и простых ингредиентов, которые без проблем можно отыскать в любом магазине или на продуктовом рынке. Главными составляющими здесь традиционно будут болгарский перец и помидоры.

Ну а если точнее, то список ингредиентов для нашего лечо выглядит следующим образом:

Помидоры (2 кг)

(2 кг) Растительное масло (100 мл)

(100 мл) Сахар (100 г)

(100 г) Соль (1-2 ст. ложки)

(1-2 ст. ложки) Болгарский перец (2-3 кг)

(2-3 кг) Черный перец горошком (10-15 шт)

(10-15 шт) Уксус 9% (1 ст. ложка)

Теперь же для приготовления закуски на зиму стоит проследовать следующим простым шагам:

Шаг 1: Чистим помидоры от шкурки и семян. Таким образом консистенцию нашего лечо мы сделаем однороднее. Готовые помидоры пропускаем через мясорубку или просто измельчаем блендером.

Шаг 2: Моем перец, удаляем все лишнее: семена, корешки. Нарезаем его слайсами, кружочками или полосками.

Шаг 3: Выкладываем томатное пюре в кастрюлю, добавляем масло, соль и сахар. Все это тщательно перемешиваем. Ставим посудину на огонь и доведите до кипения. На небольшом огне провариваем 20 минут.

Шаг 4: Добавляем в кастрюлю перец, накрываем крышкой и готовим после закипания еще 20 минут. За 5 минут до истечения времени добавляем в лечо горошки перца и уксус.

Шаг 5: Раскладываем лечо по заранее стерилизованным банкам, закатываем и накрываем банки одеялом. Там даем им полностью остыть.

Вот и все. На этом ваша закуска - лечо на зиму - готова. Банки стоит хранить в прохладных темных местах, куда не будут попадать лучи солнца. А вот еще полезный совет: если вы лечо закатывается на зиму, сначала стоит разложить по банкам сами овощи, а уже потом заливать их соусом, в котором они варились. Дело в том, что оставшийся соус тоже можно консервировать и использовать позже как подливу.

Смотрите также полезное видео с рецептом приготовления лечо на зиму:

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