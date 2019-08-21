Салат из овощей и фасоли: простой рецепт заготовки на зиму

До конца летнего сезона остаются считанные дни, и сейчас самое время пересмотреть и пополнить свои запасы продуктов. Ведь в холодное время куда труднее отыскать свежие овощи. Заменить их могут заготовки. Убедившись, что в вашем погребе уже есть кабачки по-корейски или салат из баклажанов, мы предлагаем уделить время еще одному простому, но весьма оригинальному рецепту - салату на зиму из овощей и фасоли.

В отличие от множества других рецептов этот салат на зиму готовится очень просто и не требует больших познаний в кулинарии. В холодный период эта закуска не только заменит вам свежие овощи, но и станет отличным дополнением к жареному или вареному картофелю, добавит приятных нот блюдам из мяса. Давайте-ка рассмотрим, какие ингредиенты нам необходимо собрать.

Для приготовления салата на зиму из фасоли и овощей соберем всего 10 простых ингредиентов

Фасоль сухая (1 кг)

(1 кг) Лук репчатый (2 кг)

(2 кг) Морковь (2 кг)

(2 кг) Перец болгарский (2 кг)

(2 кг) Помидоры (4 кг)

(4 кг) Масло растительное (500 мл)

(500 мл) Томатная паста (200 г)

(200 г) Соль (4-5 ст. ложек)

(4-5 ст. ложек) Сахар (300 г)

(300 г) Уксус 9% (140 мл)

Перед тем как подготовить все необходимые ингредиенты, обдумайте планируемое количество салата. Приведенный выше список рассчитан на 11 литров заготовки. Давайте приступим к самому процессу приготовления.

Для приготовления салата на зиму из овощей и фасоли нам предстоит выполнить всего шесть последовательных действий.

Шаг 1: Замачиваем в воде фасоль на всю ночь. На следующий день отвариваем ее до готовности.

Шаг 2. Измельчаем овощи следующим образом: помидоры пропускаем через мясорубку или измельчаем блендером, перец нарезаем соломкой, морковь натираем, а лук - режем кубиками.

Шаг 3: Наливаем в глубокую кастрюлю растительное масло, добавляем туда лук и немного обжариваем его, помешивая. Позже добавляем туда же пюре из помидоров, морковь, фасоль, перец, соль и сахар.

Шаг 4: Все это варим 30-40 минут, не забываем помешивать. В это время стерилизуем банки под салат.

Шаг 5: За 5 минут до готовности салата добавляем к овощам томатную пасту и уксус. Тщательно перемешиваем.

Шаг 6: Раскладываем кипящий салат по банкам и закатываем. Переворачиваем их на крышки и укутываем одеялом на сутки.

Вот и все, на этом этапе наш овощной салат на зиму готов. Хранить его лучше в темном прохладном месте, куда не будут проникать лучи солнца. Да и вкусовые качества его раскроются значительно лучше в холодном виде. Приятного аппетита!

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