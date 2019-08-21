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Салат из овощей и фасоли: простой рецепт заготовки на зиму

Салат готовится просто и не требует больших познаний в кулинарии

среда, 21 августа 2019, 20:36
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До конца летнего сезона остаются считанные дни, и сейчас самое время пересмотреть и пополнить свои запасы продуктов. Ведь в холодное время куда труднее отыскать свежие овощи. Заменить их могут заготовки. Убедившись, что в вашем погребе уже есть кабачки по-корейски или салат из баклажанов, мы предлагаем уделить время еще одному простому, но весьма оригинальному рецепту - салату на зиму из овощей и фасоли.

В отличие от множества других рецептов этот салат на зиму готовится очень просто и не требует больших познаний в кулинарии. В холодный период эта закуска не только заменит вам свежие овощи, но и станет отличным дополнением к жареному или вареному картофелю, добавит приятных нот блюдам из мяса. Давайте-ка рассмотрим, какие ингредиенты нам необходимо собрать.

Для приготовления салата на зиму из фасоли и овощей соберем всего 10 простых ингредиентов

  • Фасоль сухая (1 кг)
  • Лук репчатый (2 кг)
  • Морковь (2 кг)
  • Перец болгарский (2 кг)
  • Помидоры (4 кг)
  • Масло растительное (500 мл)
  • Томатная паста (200 г)
  • Соль (4-5 ст. ложек)
  • Сахар (300 г)
  • Уксус 9% (140 мл)

Перед тем как подготовить все необходимые ингредиенты, обдумайте планируемое количество салата. Приведенный выше список рассчитан на 11 литров заготовки. Давайте приступим к самому процессу приготовления.

Для приготовления салата на зиму из овощей и фасоли нам предстоит выполнить всего шесть последовательных действий.

Шаг 1: Замачиваем в воде фасоль на всю ночь. На следующий день отвариваем ее до готовности.

Шаг 2. Измельчаем овощи следующим образом: помидоры пропускаем через мясорубку или измельчаем блендером, перец нарезаем соломкой, морковь натираем, а лук - режем кубиками.

Шаг 3: Наливаем в глубокую кастрюлю растительное масло, добавляем туда лук и немного обжариваем его, помешивая. Позже добавляем туда же пюре из помидоров, морковь, фасоль, перец, соль и сахар.

Шаг 4: Все это варим 30-40 минут, не забываем помешивать. В это время стерилизуем банки под салат.

Шаг 5: За 5 минут до готовности салата добавляем к овощам томатную пасту и уксус. Тщательно перемешиваем.

Шаг 6: Раскладываем кипящий салат по банкам и закатываем. Переворачиваем их на крышки и укутываем одеялом на сутки.

Вот и все, на этом этапе наш овощной салат на зиму готов. Хранить его лучше в темном прохладном месте, куда не будут проникать лучи солнца. Да и вкусовые качества его раскроются значительно лучше в холодном виде. Приятного аппетита!

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