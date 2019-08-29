Ореховый Спас и именины Степана: какой праздник 29 августа

29 августа 2019 года отмечаются сразу несколько интересных праздников. На эту дату выпадают именины Степана и нескольких других. Чтобы наши читатели были в курсе всех важных событий этого дня, "Апостроф.Лайм" собрал все самые значимые праздники и информацию о них в этом материале.
Ореховый Спас
29 августа православные христиане в Украине отмечают Ореховый Спас - последний из трех августовских праздников. Третий Спас отмечается на следующий день после Успения Богородицы, и на второй день после завершения Успенского поста (он длился с 14 по 27 августа).
Название Орехового Спаса связано с лесными орехами, которые как раз созревают к этому времени. Начиная с этого дня их можно собирать и заготавливать на зиму. Второе название праздника - Хлебный Спас. Его так называют потому, что в конце августа заканчиваются работы по сбору пшеницы, и хозяйки начинают выпекать хлеб из зерна нового урожая.
- Ореховый Спас 2019: что нельзя делать 29 августа, традиции и приметы
- Лучшие поздравления с Ореховым Спасом: открытки, стихи, проза и видео
Родились в этот день
Джон Локк, английский философ-просветитель, автор эмпирической теории познания, Ингрид Бергман, шведская киноактриса, Чарли Паркер, американский джазовый музыкант, Джоэл Шумахер, американский кинорежиссер, Майкл Джексон, американский певец, танцор, композитор, "король поп-музыки".
Именины
Аким, Герасим, Лавр, Лаврентий, Степан, Яков, Демида.
Читайте также гороскоп на август 2019 года для всех знаков зодиака.
Самые сочные новости теперь в Telegram! Подписывайтесь на канал The Лайм, чтобы ничего не пропустить.