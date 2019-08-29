Ореховый Спас и именины Степана: какой праздник 29 августа

29 августа 2019 года отмечаются сразу несколько интересных праздников. На эту дату выпадают именины Степана и нескольких других. Чтобы наши читатели были в курсе всех важных событий этого дня, "Апостроф.Лайм" собрал все самые значимые праздники и информацию о них в этом материале.

Ореховый Спас

29 августа православные христиане в Украине отмечают Ореховый Спас - последний из трех августовских праздников. Третий Спас отмечается на следующий день после Успения Богородицы, и на второй день после завершения Успенского поста (он длился с 14 по 27 августа).

Название Орехового Спаса связано с лесными орехами, которые как раз созревают к этому времени. Начиная с этого дня их можно собирать и заготавливать на зиму. Второе название праздника - Хлебный Спас. Его так называют потому, что в конце августа заканчиваются работы по сбору пшеницы, и хозяйки начинают выпекать хлеб из зерна нового урожая.

Родились в этот день

Джон Локк, английский философ-просветитель, автор эмпирической теории познания, Ингрид Бергман, шведская киноактриса, Чарли Паркер, американский джазовый музыкант, Джоэл Шумахер, американский кинорежиссер, Майкл Джексон, американский певец, танцор, композитор, "король поп-музыки".

Именины

Аким, Герасим, Лавр, Лаврентий, Степан, Яков, Демида.

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