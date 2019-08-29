RU  UA

Лайм

Читайте нас в Telegram-канале

Ореховый Спас и именины Степана: какой праздник 29 августа

Какие праздники отмечают 29 августа

четверг, 29 августа 2019, 08:00
читати статтю українською

29 августа 2019 года отмечаются сразу несколько интересных праздников. На эту дату выпадают именины Степана и нескольких других. Чтобы наши читатели были в курсе всех важных событий этого дня, "Апостроф.Лайм" собрал все самые значимые праздники и информацию о них в этом материале.

Ореховый Спас

29 августа православные христиане в Украине отмечают Ореховый Спас - последний из трех августовских праздников. Третий Спас отмечается на следующий день после Успения Богородицы, и на второй день после завершения Успенского поста (он длился с 14 по 27 августа).

Название Орехового Спаса связано с лесными орехами, которые как раз созревают к этому времени. Начиная с этого дня их можно собирать и заготавливать на зиму. Второе название праздника - Хлебный Спас. Его так называют потому, что в конце августа заканчиваются работы по сбору пшеницы, и хозяйки начинают выпекать хлеб из зерна нового урожая.

Родились в этот день

Джон Локк, английский философ-просветитель, автор эмпирической теории познания, Ингрид Бергман, шведская киноактриса, Чарли Паркер, американский джазовый музыкант, Джоэл Шумахер, американский кинорежиссер, Майкл Джексон, американский певец, танцор, композитор, "король поп-музыки".

Именины

Аким, Герасим, Лавр, Лаврентий, Степан, Яков, Демида.

Читайте также гороскоп на август 2019 года для всех знаков зодиака.

Самые сочные новости теперь в Telegram! Подписывайтесь на канал The Лайм, чтобы ничего не пропустить.

Новости партнеров

Читайте также

Как закрыть вкусный томатный сок без комков: простой рецепт заготовки на зиму

Простой пошаговый рецепт томатного сока поможет сделать заготовку вкусной и максимально чистой

Самый грязный фильм: Pornhub запустил кампанию по очистке океанов от пластика

Сайт Pornhub поможет очистить океан от мусора. Новый фильм Pornhub показал пару, которая занимается сексом на пляже в окружении мусора

Торт Сметанник на скорую руку: простой рецепт десерта к чаю

Сметанник отличается прекрасными вкусовыми качествами и простотой рецепта

Новости партнеров

Загрузка...

Интервью

Роуз Макгоуэн

В Украине со мной очень человечны, и я ценю это - звезда "Зачарованных" Роуз Макгоуэн

Эктор Хименес-Браво

"Украина открыта для бизнеса" - я очень смеялся, когда увидел эту рекламу - Эктор Хименес-Браво

Джамала

Не хочу, чтобы кто-то спекулировал на истории моей семьи, моего народа

Хамерман знищує віруси

На Западной Украине нас больше любят и больше ненавидят, и это можно объяснить - "Хамерман знищує віруси"
Все интервью
подняться наверх
События
    Звезды
      Скандал
        Мода
          Красота
            Афиша
              Кино
                Lifestyle
                  Путешествия
                    Гороскоп

                      © 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

                      Разработка сайта: