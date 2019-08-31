День авиации Украины и именины Дениса: какой праздник 31 августа

31 августа 2019 года отмечаются сразу несколько интересных праздников. На эту дату выпадают именины Дениса и нескольких других. Чтобы наши читатели были в курсе всех важных событий этого дня, "Апостроф.Лайм" собрал все самые значимые праздники и информацию о них в этом материале.

День авиации Украины

31 августа в нашей стране отмечают важный праздник - День авиации. Дата празднования смещается каджый год, ведь она назначена на последнюю субботу лета.

Праздник был установлен указом президента 16 августа 1993 года. Сделано это было в поддержку инициативы авиаторов Вооруженных Сил Украины, Пограничных войск, Национальной гвардии и работников авиационной промышленности и транспорта.

В этот день поздравляют всех причастных к этой нелегкой сфере. Также многие учреждения проводят форумы, лекции и другие тематические встречи. В некоторых городах проводят праздничные мероприятия, концерты, фестивали, выставки и кинопоказы. Несмотря на то, что праздник является официальным, дополнительного выходного в этот день в Украине нет.

Родились в этот день

Теофиль Готье, французский писатель и критик, Мария Монтессори, итальянский педагог, первая в Италии женщина-врач, Рудольф Шенкер, гитарист немецкой группы Scorpions, Ричард Гир, американский актер.

Именины

Иван, Лаврентий, Лев, Лука, Макар, Фрол, Григорий, Евгений, Михаил, Ульяна, Юлиана, Юлия, Георгий, Денис, Емельян, Илларион.

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