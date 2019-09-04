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Международный день тхэквондо и именины Михаила: какой праздник 4 сентября

Какие праздники отмечают 4 сентября

среда, 4 сентября 2019, 08:00
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4 сентября 2019 года отмечаются сразу несколько интересных праздников. На эту дату выпадают именины Михаила и нескольких других. Чтобы наши читатели были в курсе всех важных событий этого дня, "Апостроф.Лайм" собрал все самые значимые праздники и информацию о них в этом материале.

Международный день тхэквондо

4 сентября по всему миру отмечается день очень популярного вида единоборств - тхэквондо. Это искусство представляет собой систему духовной тренировки и технику самообороны без оружия.

Также особое внимание уделяется здоровью, квалифицированному исполнению ударов, блоков и прыжков. Основная особенность тхэквондо - тут все выполняется голыми руками и ногами, независимо от количества соперников.

Самыми известными поклонниками этого вида спорта являются Ниа Санчес (обладательница титула "Мисс Невада"), Барак Обама, экс-президент Соединенных штатов, футболист Златан Ибрагимович, нападающий итальянского "Милана" и сборной Швеции, певец Николай Басков, легенда кино Чак Норрис, звезда сериала "Баффи" Сара Мишель Геллар, актриса и модель Шэрон Стоун, певица Кайли Миноуг.

И это только небольшой список знаменитостей, которым пришлось по душе это эффектное боевое искусство.

Родились в этот день

Александр III, король Шотландии, Александр Васильевич Вишневский, русский военный хирург, академик, создатель знаменитой лечебной мази, Антонен Арто, французский драматург, поэт, прозаик, сценарист, театральный режиссер и критик, Ричард Райт, американский писатель, Григорий Суркис, украинский бизнесмен, политик и футбольный функционер, один из вице-президентов УЕФА, Бейонсе, американская R&B-исполнительница, танцовщица, музыкальный продюсер, актриса и модный дизайнер.

Именины

Александр, Василий, Феликс, Афанасий, Иван, Михаил, Алексей, Моисей, Ариадна.

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Раздел: ЛаймLifestyle
Теги: праздник

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