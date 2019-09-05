Домашний кетчуп из помидоров: простой и вкусный рецепт на зиму

Если вы еще не добавили на полки погреба кетчуп из помидоров, заняться стоит этим уже сейчас. На дворе осень и это самое время пополнять запасы консервации на зиму. Ранее мы рассматривали различные овощные салаты и более традиционные закуски вроде малосольных огурцов, а сейчас поговорим о кетчупе, который послужит отличной добавкой к вашим блюдам.
Рецепт кетчупа из помидоров очень прост и состоит лишь их нескольких шагов. Проделав их, вы получаете густую, насыщенную вкусом и ароматом консистенцию, которая даст фору любому магазинному продукту.
Для приготовления кетчупа в домашних условиях нам потребуются следующие простые ингредиенты:
- Помидоры (4 кг)
- Перец болгарский (2 шт)
- Перец острый (2 шт)
- Лук репчатый (5 шт)
- Чеснок (10 зубчиков)
- Гвоздика (10 шт)
- Перец черный (горошком - 1 ч. ложка)
- Паприка молотая (1 ч. ложка)
- Кориандр (1 ч. ложка)
- Крахмал (1 ст. ложка)
- Сахар (8-10 ст. ложек)
- Уксус (3-4 ст. ложки)
- Соль (2-3 ст. ложки)
Рецепт кетчупа из помидоров предусматривает следующие шаги:
Находим объемную кастрюлю с толстым дном и крупно нарезаем в нее помидоры, все перцы, при этом важно оставить семена острого перца, ведь именно они придадут кетчупу душистости. Туда же добавляем чеснок и лук. Все это ставим на огонь и тушим.
В ходе этого процесса добавим к кетчупу все приправы и продолжим тушить пока вся наша масса не уварится в два раза. Когда же это произойдет (примерно на это требуется два часа времени), снимаем кастрюлю с огня, даем массе остыть, после чего все взбиваем блендером.
Полученное после блендера пюре перетираем через сито в новую кастрюлю и снова ставим на огонь. Дожидаемся кипения и помалу добавляем крохмал, который до этого разводим в холодной воде. При этом не забываем помешивать наш кетчуп, чтобы помешать образованию комочков.
На этом этапе добавляем к кетчупу соль, сахар и уксус и кипятим 5-10 минут до полного растворения кристаллов сахара и соли.
Вот и все. Теперь же осталось разлит наш кетчуп по стерильным банкам и закатать их крышками. Хранить его до самой зимы стоит в погребе или другом прохладном и темном месте, куда не будут проникать лучи солнца.
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