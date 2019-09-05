Домашний кетчуп из помидоров: простой и вкусный рецепт на зиму

Если вы еще не добавили на полки погреба кетчуп из помидоров, заняться стоит этим уже сейчас. На дворе осень и это самое время пополнять запасы консервации на зиму. Ранее мы рассматривали различные овощные салаты и более традиционные закуски вроде малосольных огурцов, а сейчас поговорим о кетчупе, который послужит отличной добавкой к вашим блюдам.

Рецепт кетчупа из помидоров очень прост и состоит лишь их нескольких шагов. Проделав их, вы получаете густую, насыщенную вкусом и ароматом консистенцию, которая даст фору любому магазинному продукту.

Для приготовления кетчупа в домашних условиях нам потребуются следующие простые ингредиенты:

Помидоры (4 кг)

(4 кг) Перец болгарский (2 шт)

(2 шт) Перец острый (2 шт)

(2 шт) Лук репчатый (5 шт)

(5 шт) Чеснок (10 зубчиков)

(10 зубчиков) Гвоздика (10 шт)

(10 шт) Перец черный (горошком - 1 ч. ложка)

(горошком - 1 ч. ложка) Паприка молотая (1 ч. ложка)

(1 ч. ложка) Кориандр (1 ч. ложка)

(1 ч. ложка) Крахмал (1 ст. ложка)

(1 ст. ложка) Сахар (8-10 ст. ложек)

(8-10 ст. ложек) Уксус (3-4 ст. ложки)

(3-4 ст. ложки) Соль (2-3 ст. ложки)

Рецепт кетчупа из помидоров предусматривает следующие шаги:

Находим объемную кастрюлю с толстым дном и крупно нарезаем в нее помидоры, все перцы, при этом важно оставить семена острого перца, ведь именно они придадут кетчупу душистости. Туда же добавляем чеснок и лук. Все это ставим на огонь и тушим.

В ходе этого процесса добавим к кетчупу все приправы и продолжим тушить пока вся наша масса не уварится в два раза. Когда же это произойдет (примерно на это требуется два часа времени), снимаем кастрюлю с огня, даем массе остыть, после чего все взбиваем блендером.

Полученное после блендера пюре перетираем через сито в новую кастрюлю и снова ставим на огонь. Дожидаемся кипения и помалу добавляем крохмал, который до этого разводим в холодной воде. При этом не забываем помешивать наш кетчуп, чтобы помешать образованию комочков.

На этом этапе добавляем к кетчупу соль, сахар и уксус и кипятим 5-10 минут до полного растворения кристаллов сахара и соли.

Вот и все. Теперь же осталось разлит наш кетчуп по стерильным банкам и закатать их крышками. Хранить его до самой зимы стоит в погребе или другом прохладном и темном месте, куда не будут проникать лучи солнца.

Если кетчуп вам удался и понравились наши рецепты, читайте также на The Lime простые и проверенные временем подсказки для приготовления помидорной аджики, а также домашнего майонеза.

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