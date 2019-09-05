RU  UA

Лайм

Читайте нас в Telegram-канале

Домашний кетчуп из помидоров: простой и вкусный рецепт на зиму

Рецепт кетчупа из помидоров очень прост и состоит лишь их нескольких шагов

четверг, 5 сентября 2019, 20:18
читати статтю українською

Если вы еще не добавили на полки погреба кетчуп из помидоров, заняться стоит этим уже сейчас. На дворе осень и это самое время пополнять запасы консервации на зиму. Ранее мы рассматривали различные овощные салаты и более традиционные закуски вроде малосольных огурцов, а сейчас поговорим о кетчупе, который послужит отличной добавкой к вашим блюдам.

Рецепт кетчупа из помидоров очень прост и состоит лишь их нескольких шагов. Проделав их, вы получаете густую, насыщенную вкусом и ароматом консистенцию, которая даст фору любому магазинному продукту.

Для приготовления кетчупа в домашних условиях нам потребуются следующие простые ингредиенты:

  • Помидоры (4 кг)
  • Перец болгарский (2 шт)
  • Перец острый (2 шт)
  • Лук репчатый (5 шт)
  • Чеснок (10 зубчиков)
  • Гвоздика (10 шт)
  • Перец черный (горошком - 1 ч. ложка)
  • Паприка молотая (1 ч. ложка)
  • Кориандр (1 ч. ложка)
  • Крахмал (1 ст. ложка)
  • Сахар (8-10 ст. ложек)
  • Уксус (3-4 ст. ложки)
  • Соль (2-3 ст. ложки)

Рецепт кетчупа из помидоров предусматривает следующие шаги:

Находим объемную кастрюлю с толстым дном и крупно нарезаем в нее помидоры, все перцы, при этом важно оставить семена острого перца, ведь именно они придадут кетчупу душистости. Туда же добавляем чеснок и лук. Все это ставим на огонь и тушим.

В ходе этого процесса добавим к кетчупу все приправы и продолжим тушить пока вся наша масса не уварится в два раза. Когда же это произойдет (примерно на это требуется два часа времени), снимаем кастрюлю с огня, даем массе остыть, после чего все взбиваем блендером.

Полученное после блендера пюре перетираем через сито в новую кастрюлю и снова ставим на огонь. Дожидаемся кипения и помалу добавляем крохмал, который до этого разводим в холодной воде. При этом не забываем помешивать наш кетчуп, чтобы помешать образованию комочков.

На этом этапе добавляем к кетчупу соль, сахар и уксус и кипятим 5-10 минут до полного растворения кристаллов сахара и соли.

Вот и все. Теперь же осталось разлит наш кетчуп по стерильным банкам и закатать их крышками. Хранить его до самой зимы стоит в погребе или другом прохладном и темном месте, куда не будут проникать лучи солнца.

Самые интересные новости теперь в Telegram! Подписывайтесь на канал The Lime, чтобы ничего не пропустить.

Новости партнеров

Читайте также

Во время урагана Дориан на Багамах женщина приютила в своем доме 97 бездомных собак: фото

Чтобы спасти бездомных собак от урагана Дориан, жительница Нассау забрала их к себе домой. 97 собак спаслись от шторма в доме у жительницы Багамских островово

Международный день благотворительности и именины Павла: какой праздник 5 сентября

Международный день благотворительности и именины Павла - Какие праздники отмечают 5 сентября

Легкий суп с фрикадельками и зеленью: простой пошаговый рецепт на первое

Простой рецепт позволит приготовить легкий и питательный суп всего за 30 минут

Новости партнеров

Загрузка...

Интервью

Роуз Макгоуэн

В Украине со мной очень человечны, и я ценю это - звезда "Зачарованных" Роуз Макгоуэн

Эктор Хименес-Браво

"Украина открыта для бизнеса" - я очень смеялся, когда увидел эту рекламу - Эктор Хименес-Браво

Джамала

Не хочу, чтобы кто-то спекулировал на истории моей семьи, моего народа

Хамерман знищує віруси

На Западной Украине нас больше любят и больше ненавидят, и это можно объяснить - "Хамерман знищує віруси"
Все интервью
подняться наверх
События
    Звезды
      Скандал
        Мода
          Красота
            Афиша
              Кино
                Lifestyle
                  Путешествия
                    Гороскоп

                      © 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

                      Разработка сайта: