Грибная солянка с капустой: простой рецепт вкусного салата на зиму

До наступления холодов хозяйки активно пополняют запасы консервации на зиму. И если на вашей полке уже в достаточном количестве есть заготовки из баклажанов или салаты из огурцов, предлагаем рассмотреть еще один замечательный вариант - грибную солянку с капустой.

Этот вид закуски представляет собой обыкновенный салат, который можно хранить в погребе и открывать к столу в холодные сезоны, когда свежие овощи найти уж не так просто. Рецепт грибной солянки довольно прост и не отнимет у вас много времени, при этом свои сезонные запасы вы пополните отменной закуской к блюдам из мяса и картофеля.

Для приготовления этого салата на зиму нам потребуются простые ингредиенты, а именно грибы (600 г), капуста белокочанная (600 г), морковь (100 г), лук репчатый (100 г), перец болгарский (100 г), подсолнечное масло (200 г), помидоры (500 г), лавровый лист (3 шт), соль (по вкусу), петрушка (по вкусу).

Для приготовления грибной солянки с капустой планируйте чуть более часа. За это время стоит придерживаться следующих шагов:

Шаг 1: Шинкуем капусту и складываем в любую удобную кастрюлю для дальнейшего приготовления. В нее же небольшими кусочками нарезаем сладкий перец. Кстати, цвет перца не играет никакой роли и может повлиять разве что на внешний вид вашего салата в банке. Если это принципиально важно, выбирайте ингредиенты разных цветов.

Шаг 2: В ту же посудину добавляем нарезанную небольшими кубиками морковь, измельченный лук и помидоры. Все это оставляем тушиться на небольшом огне 30-40 минут. Предварительно добавим к салату подсолнечного масла.

Шаг 3: Пока тушатся овощи, подготовим для нашей закуски грибы. Для этого проварим их в соленой воде и нарежем ломтиками. Выждем нужно время для овощей и добавим к ним грибы, лавровый лист, соль и перец. После этого наш салат на зиму стоит тушить еще 30 минут.

Вот и все. Как вы можете убедиться, солянка очень проста в приготовлении. Далее, выждав нужное количество времени, просто разложим салат по стерильным банкам и закатаем ключом. Хранить вашу закуску стоит в прохладном темном месте.

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