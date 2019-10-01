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Пицца кальцоне с помидорами за час: простой рецепт для приготовления дома

Как приготовить настоящее итальянское лакомство своими руками

вторник, 1 октября 2019, 10:00
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Кальцоне - это итальянский пирог с разнообразной начинкой. По сути, это пицца, которая закрыта тестом сверху. Приготовить такое блюдо не составит особого труда, если соблюдать правильную технологию.

История пиццы кальцоне очень интересна. Началась она в Милане, мировой столице моды. Когда простая пицца стала терять свою популярность, итальянцы придумали новый вариант ее подачи. Пекари решили спрятать начинку внутри, чтобы поедание стало более интересным. А процесс приготовления - более простым.

Для приготовления кальцоне нам потребуются простые ингредиенты: теплая вода (300 мл), мука пшеничная (500 г), дрожжи (25 г), масло оливковое (4-5 ст. л.), соль (по вкусу), сахар (1 ч. л.), помидоры свежие (2 шт.), томаты в собственном соку без шкурки (200 г), моцарелла (500 г), чеснок (2 зубчика), базилик свежий (маленький пучок).

Шаг 1: Дрожжи нужно развести в теплой воде, добавить к ним соль и сахар, все тщательно перемешать до полного растворения. Оставить на 10 минут.

Шаг 2: Добавить в жидкость муку и оливковое масло. Замесить тесто и оставить его на 1 час.

Шаг 3: Приготовить начинку. Для этого очистить помидоры и нарезать их кубиками. Мелко нарезать чеснок и обжарить его на сковороде в оливковом масле пару минут.

Шаг 4: Добавить к чесноку помидоры и томаты в собственном соку. Тушить овощи 5-7 минут. Добавить базилик и остудить.

Шаг 5: Тесто разделить на 8-10 частей. Раскатать каждый кусочек в лепешку толщиной около 1 см.

Шаг 6: Положить начинку на лепешку, сверху положить кусочки моцареллы. Залепить сверху второй лепешкой.

Шаг 7: Сформировать пирожки в форме больших вареников и обжарить их в разогретом масле до золотистого цвета.

Шаг 8: Обсушить кальцоне на бумажном полотенце и сразу подавать на стол.

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