Воздушный пирог с капустой на сметане: простой пошаговый рецепт

Этот рецепт пригодится тем, кто хочет приготовить дома что-нибудь вкусненькое, не уделяя этому процессу слишком много времени. Соленый пирог станет отличным украшением любого стола.

Такое блюдо может быть как полноценным обедом, так и хорошей закуской. Также вкусный пирог можно отнести в гости или даже поставить на праздничный стол. А главная прелесть этого рецепта в том, что он максимально простой и с ним справятся как мастера кулинарии, так и новички.

Итак, для приготовления пирога с капустой нам понадобятся следующие ингредиенты: сметана (400 г), сливочное масло (200 г), яйца куриные (2 шт.), мука (260 г), сахар (1 ст. л.), соль (половина чайной ложки), разрыхлитель (10 г). Для начинки: капуста (300 г), морковь (30 г), зеленый лук (половина пучка), петрушка и укроп (по несколько веточек), яйца (2 шт.), соль (щепотка), перец по вкусу.

Шаг 1: В большой миске смешать яйца, соль и сахар.

Шаг 2: Масло растопить и добавить к яичной смеси.

Шаг 3: Добавить в тесто сметану.

Шаг 4: Всыпать разрыхлитель и муку, все тщательно перемешать. Тесто должно быть немного густым.

Шаг 5: Начать разогревать духовку и приступить к начинке. Капусту нашинковать, морковь натереть на терке, зелень мелко нарезать. Все смешать в отдельной посуде.

Шаг 6: В чашке взбить 2 яйца, добавить к ним соль и перец, залить этой смесью овощи. Хорошенько перемешать.

Шаг 7: Форму для пирога смазать маслом или застелить пергаментом. Вылить в нее половину теста.

Шаг 8: Сверху выложить начинку и залить ее оставшимся тестом.

Шаг 9: Печь в разогретой духовке около 45 минут. Проверить тесто палочкой. Когда она будет оставаться сухой, пирог готов.

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