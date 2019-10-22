Как сделать костюм Джокера на Хэллоуин: грим, вещи и аксессуары

Близится самый страшный праздник года - Хэллоуин. Поэтому сейчас самое время подумать, в каком костюме вы хотите отметить этот день. Один из самых ярких вариантов мы разберем в этом материале.

Джокер - персонаж, который сам по себе является эффектным и запоминающимся. Но как же повторить его образ в реальной жизни? Достаточно просто.

Для начала, нужно определиться, каким именно Джокером вы хотите быть. Даже во вселенной комиксов их существует целое множество. Можно превратиться на Хэллоуин в героя недавнего одноименного фильма "Джокер", который стал настоящей сенсацией в мире кино. Или примерить образ Джареда Лето из ленты "Отряд Самоубийц". Также существует немало вариаций киношных Джокеров и их прототипов.

Для костюма хорошо подойдет любой деловой пиджак. Идеально, если он будет по цвету совпадать с нарядом какого-то из знаменитых Джокеров. Например, красный или фиолетовый.

В качестве аксессуара прекрасно будет смотреться любой бант на шее. Также ярким штрихом могут стать металлические накладки на зубы, их можно найти в цирковых и карнавальных магазинах.

Ну а если вы не хотите слишком наряжаться, можно просто сделать себе тематический грим. В этом плане образ Джокера - один из наиболее простых и удобных, ведь он не требует аккуратности и умений в сфере макияжа. Для достижения желаемого эффекта достаточно просто воссоздать фирменную "кровавую" улыбку и добавить немного теней или подводки для глаз.

В преддверии Хэллоуина The Lime также собрал 10 свежих идей, как одеться к празднику. Для этого вам потребуются лишь желание, время и немного усидчивости.

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