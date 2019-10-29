Машина должна тебя не подвести, быть надежным помощником и автомобильным другом - Олег Панюта

Олег Панюта, ведущий информационно-аналитического еженедельника "Сегодня. Итоги с Олегом Панютой" на канале "Украина", рассказал об одной из своих наибольших страстей - автомобили. А именно, когда появилась его первая машина, что больше всего ценит в автомобилях и какую музыку слушает в дороге.

- Олег, немало говорят о вас как об известном автомобилисте. А когда впервые сели за руль? Как зародилась любовь к дорогам и автомобилям?

- Сколько себя помню - сидел за рулем автомобиля. Отец, который сейчас уже на пенсии, всю жизнь был водителем автобуса. Одно из моих детских воспоминаний - я внутри автобуса или за рулем, когда папа уходил на обед, или на месте рядом, где в пути отдыхал второй водитель. Я всегда пользовался возможностью ехать с папой куда-то. Уже тогда было ощущение, что дорога - это мое.

А когда исполнилось 14 лет, в моей жизни появилась команда Юных инспекторов движения. Это городская команда, в которую меня пригласили, и где я мог многое: и петь, и танцевать, и стихи сочинять. Мы досконально изучали правила дорожного движения, осваивали искусство регулировщика (это на самом деле нелегко), знали - как оказывать первую медицинскую помощь. Я очень любил практику регулирования - получал удовольствие от покорения автомобильного потока. Мечтая при этом, что и сам когда-то смогу сесть за руль.

В 16 лет, зная правила, имел возможность попробовать сдать экзамены. И, наконец, получить права. А правила дорожного движения, я знал лучше, чем математику, историю или литературу.

- То вы уже в 16 лет могли ездить за рулем?

- Я получил права гораздо раньше, чем имел возможность ездить. Тогда мне не было еще 18. В документе стояла пометка, что я имею право управлять с момента достижения совершеннолетия. Но у нас не было собственной машины, семья жила скромно.

- А когда же в личной жизни появилась первая машина?

- Первая моя машина, которую я купил за собственные деньги, появилась в 2004 году, когда мне было 33 года. Это была SUBARU Impreza. К тому мои заработки были достаточно скромные, я не шиковал. Молодая семья, маленький ребенок. Но в конце концов, в жизни наступил тот момент, когда смог себе позволить купить машину в кредит. Как сейчас помню, я платил банку 300 долларов в месяц (тогда еще были долларовые кредиты).

- Почему ваш выбор пал на Subaru?

- Потому что для многих моих сверстников это было легендарное гоночное авто, непревзойденный лидер мировых соревнований! Конечно, я мечтал о гоночном болиде с антикрылом на багажнике. Но для меня, прежде всего, эта машина - синоним надежности. Я полгода выбирал машину и все-таки остановился на Subaru. Мне нужна была такая, которая не подведет в дороге. А Subaru, прежде всего, заботится о безопасности водителя и пассажиров. Моя первая Subaru была абсолютно простенькая: что внутри, что снаружи. Но - я нажимал на педаль и она ехала. Это самое важное! Я благодарен своей первой машине, потому что она мне открыла глаза на то, какой должна быть машина. Она не должна тебя подвести, а быть надежным помощником и автомобильным другом.

- За весь ваш водительский опыт были какие-то серьезные, опасные ситуации на дороге?

- За 15 лет на своих трех Subaru я проехал полмиллиона километров. За это время было несколько неприятностей: однажды, во время сильного ливня, газелька "чирканула" мое авто, и не остановившись, поехала дальше. Также, поцарапали машину, когда меня не было в автомобиле. Самым сильным было повреждение, когда задел крылом выступающую часть грузовика. Неприятно, конечно. С одной стороны, это кусок железа, а с другой - этот кусок железа делает твою жизнь комфортной и безопасной в определенной мере.

- Основное в машине для вас - это безопасность. Правильно?

- Да, это безопасность. Ты рассчитывать на нее, а она на тебя. Если ты правильно поступаешь с машиной, то она тебя не подведет. Если ты будешь газовать, неистовствовать на дороге, сжигать сцепления, то в любой момент она может сказать: "Стоп! Подожди, вот здесь я остановлюсь и подожду" ... Как ты обращаешься с машиной - так она будет вести себя с тобой.

- Олег, и небольшое экспресс-опрос. Каких цветов у вас были машины?

- Первая - серебристый металлик; вторая - тоже серебристый металлик; третья - черная.

- Слушаете музыку в дороге? Если да, то какую?

- Я люблю звук Субарика (так нежно называет машину Олег - ред.), когда я на нем еду. Музыку также слушаю, люблю спокойную, классическую. У меня есть коллекция альбомов Аллы Борисовны. С удовольствием подпеваю, когда слышу знакомую песню.

- Вы ведущий на самом рейтинговом канале "Украина", всегда в кадре серьезный, галантный и интеллигентный. Или позволяете себе поругаться, когда в дороге?

- Иногда выскакивают плохие слова, но - если нет девушек рядом.

- Какая вещь у вас всегда есть в автомобиле?

- Знак аварийной остановки, аптечка, салфетки, когда ребенок ездит и это нужно. А так я ничего не вожу. Когда кто-то заглядывает в багажник, удивляется, что там так чисто. Мне кажется, что в машине не должно быть ничего лишнего.

- Какой Олег Панюта водитель?

- Экспрессивный, но - вежлив и идеалистический. Идеалистический, потому что все еще жду, когда украинские дороги наполнятся идеальными водителями.