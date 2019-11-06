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Курица в кисло-сладком соусе: беспроигрышной рецепт для вкусного ужина

Оригинальное блюдо своими руками

среда, 6 ноября 2019, 07:00
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Острая и пряная курица очень знаменита в Азии. Это блюдо давно прижилось и в наших широтах, так как является оригинальным, вкусным, сытным и достаточно простым в приготовлении. Такую курицу можно приготовить как на каждый день, так и подать на праздничный стол.

Для приготовления курицы в кисло-сладком соусе нам понадобятся следующие ингредиенты: куриное филе (500 г), соевый соус (10 ст. л.), яблочный уксус (10 мл), сахар (5 ч. л.), вода (0.5 стакана), томатная паста (2 ст. л.), сладкий перец (1 шт.), консервированный ананас (1 кусок), помидоры (2 шт.).

Шаг 1: Филе нарезать тонкими полосками, положить в миску, залить половиной соевого соуса и добавить немного черного перца.

Шаг 2: В глубокой сковороде смешать уксус, оставшийся соевый соус (примерно 4 столовых ложки) и томатную пасту. Немного прогреть жидкость и добавить в нее сахар.

Шаг 3: Долить в сковороду воду и добавить нарезанные помидоры, перец и ананас. Лучше попробовать соус, чтобы он не был слишком кислым. Если такое случилось, можно добавить немного сахара. Тушить жидкость на медленном огне 10 минут.

Шаг 4: Обжарить курицу, добавить ее в соус и тушить все вместе еще около 10 минут. Подавать блюдо стоит с рисом.

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