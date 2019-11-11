Что такое глютен и почему вокруг него столько шума - объясняем на пальцах

Многие люди считают, что глютен очень вреден для здоровья и стараются всячески исключать продукты, которые его содержат, из своего рациона. Этим активно пользуются производители безглютеновых продуктов, все чаще рассказывая страшные истории о вреде глютена и его ужасном влиянии на организм. Но так ли на самом деле страшен глютен, как его описывают?

Что такое глютен

Глютен - это клейковина, она же запасной белок. Содержится он в различных зернах, молочных продуктах, колбасных изделиях, соусах и так далее.

Вреден ли глютен

Ответ простой и короткий - нет. Мало того, что глютен абсолютно безвреден для большинства людей, он еще и приносит пользу. А все небылицы про его ужасные негативные свойства - просто маркетинговый ход различных компаний.

Что значит "безвреден для большинства"? Это означает, что глютен можно употреблять всем, кроме двух типов людей - болеющих глютеновой энтеропатией или целиакией. Это заболевания, при которых во время употребления глютена иммунная система создает антитела, повреждающие стенки кишечника. К счастью, от таких недугов страдают всего несколько процентов всех людей на Земле.

Почему нельзя отказываться от глютена

Люди, которые решают исключить глютен из рациона, отказываются от употребления различных злаков. А это значительно снижает уровень потребления полезных веществ, таких как клетчатка, витамины, железо, кальций и белок. В безглютеновых продуктах всех этих необходимых для организма веществ или намного меньше, или вообще нет.

Однако, есть и вредные продукты, содержащие глютен - кетчуп, сосиски, мучные изделия. Но их вред никак не связан именно с наличием глютена. Такая еда не является полезной из-за наличия большого количества сахара, консервантов, трансжиров и других подобных ингредиентов.

Глютен и похудение

Не существует научных доказательств того, что отказ от глютена помогает похудеть. А вот переход на низкоуглеводную диету, наоборот, советуют многие диетологи и спортсмены.

Но не нужно совсем отказываться от углеводов. Просто запомните элементарное правило: утром углеводы, вечером - белки. Старайтесь употреблять всю улеводную часть рациона в первой половине для, оставляя на вечер только белковые продукты и витамины. И обязательно пейте как можно больше чистой воды, это поможет организму избавиться от отеков и лишних сантиметров.

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