Сытные ленивые голубцы на ужин: простой рецепт и советы приготовления

Хотите приготовить вкусный, полезный и сытный ужин для всей семьи, не уделяя этому занятию слишком много времени? В этом материале мы расскажем, как это сделать.

Для приготовления ленивых голубцов нам понадобятся следующие ингредиенты: фарш (500 г), капуста (500 г), луковица, яйцо, чеснок (3 зубчика), рис (2 ст. л.), соль, перец и кориандр (по вкусу). Для соуса: томатная паста (3-4 ст. л.), аджика (100 мл), сахар (1 ч. л.), морковь (1 шт.), растительное масло (1 ст. л.), соль, перец.

Шаг 1: Рис замочить в воде на полтора часа. Затем смешать его с фаршем, добавить яйцо, чеснок и мелко порезанный лук. Все тщательно перемешать.

Шаг 2: Нарезать капусту и добавить ее в смесь, добавить соль и остальные специи. Оставить постоять на 15 минут.

Шаг 3: Форму для выпечки смазать маслом, сформировать небольшие котлетки-голубцы и сложить их в эту форму.

Шаг 4: Разогреть духовку и выпекать ленивые голубцы около 15 минут при температуре 180 градусов.

Шаг 5: Томатную пасту, сахар, соль, перец, аджику и остальные ингредиенты соуса смешать с небольшим количеством воды.

Шаг 6: Натереть морковь, посыпать ей голубцы, сверху залить соусом и отправить в духовку на 35-40 минут.

Шаг 7: Готовые ленивые голубцы подавать со сметаной или другим соусом на ваш вкус.

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